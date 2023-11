Spacciava in un bar di Caronno Pertusella. Arrestato dai carabinieri di Saronno

Spacciava in un bar di Caronno Pertusella ma i suoi movimenti non sono passati inosservati. Cocaina e hashish che passavano dalle sue mani a quelle di numerosi clienti che gravitavano attorno al locale. Per questo i carabinieri della Compagnia di Saronno ieri sono intervenuti e gli hanno trovato addosso numerose dosi di stupefacente, allargando poi la perquisizione in due abitazioni a lui riconducibili nelle quali è stata trovata altra droga.

Al giovane marocchino, classe 1993, sono stati sequestrati in tutto quasi un etto di hashish, oltre 20 grammi di cocaina, un bilancino di precisione e circa 8 mila euro. Troppi soldi per un disoccupato la cui ultima residenza conosciuta risulta essere una comunità di Milano. A quel punto sono scattate le manette e il processo per direttissima che si è svolto questa mattina in tribunale a Busto Arsizio, davanti al giudice Francesca Roncarolo, che ha disposto per lui la convalida dell’arresto e la custodia cautelare in carcere.

Il ragazzo, infatti, non ha voluto rispondere alle domande anche se ai militari che lo hanno arrestato ha ammesso di essere quello che si mostrava essere in tutta evidenza e cioè uno spacciatore ben organizzato.