Spazio delle mie brame inaugura #ioleggoperché alla Libreria degli Asinelli

La Libreria degli Asinelli inaugura la settimana di donazioni di #ioleggoperché sabato 4 novembre alle ore 17 con un evento speciale: Giuseppe Dambrosio, autore di ‘Spazio delle mie brame‘ (Mimesis editore) sarà in libreria insieme ad Elisa Catapano per parlare con insegnanti e genitori di potere, spazio ed educazione diffusa.

Spunti di riflessione saranno le pagine del libro, le esperienze dirette e anche i disegni dei bambini delle classi 2^ e 3^ della scuola primaria Don Cagnola di Gazzada, realizzati per il contest di #ioleggo perché rispondendo alla domanda: Come disegneresti al tua scuola ideale?

I disegni resteranno esposti in libreria per tutto il periodo delle donazioni di #ioleggoperché, dal 4 al 12 novembre inclusi.

In quei dieci giorni tutti possono entrare in libreria e decidere di donare un libro a una scuola. La donazione può anche essere fatta da casa, scrivendo ai librai all’indirizzo libreriadegliasinelli@gmail.com.

Quest’anno la Libreria degli Asinelli è gemellata con 166 scuole di ogni ordine e grado, dagli asili nido alle superiori, passando per scuole dell’infanzia, primarie e secondarie: «Speriamo che una ventata di gioia e voglia di fare diventare grandi le biblioteche delle scuole trascorra forte forte tra tutti noi», scrivono i librai.

Proprio per agevolare le donazioni alle biblioteche scolastiche, la Libreria degli asinelli sarà aperta anche domenica 12 novembre, dalle ore 10.30 alle 16.30, per consentire le donazioni dell’ultimo giorno.