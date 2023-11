Storia e storie dall’Argentina: tre appuntamenti a Festival Glocal

Tra i tanti temi che percorrono il ricco programma di oltre 100 incontri, eventi e spettacoli offerti dalla 12esima edizione del Festival Glocal, un posto speciale occupa quest’anno l’Argentina, un Paese che ha da sempre strettissimi legami con l’Italia.

Tre gli appuntamenti in programma.

Si parte lunedì 6 novembre con l’evento speciale “Il ragno della Patagonia”, documentario di Fulvio Mariani che intreccia le gesta di uno dei pionieri dell’alpinismo patagonico, il Ragno di Lecco Casimiro Ferrari, con quella del giovane varesini Matteo della Bordella, che ne rivive le imprese in stile ultra moderno. La bellezza di questo angolo di mondo sospeso tra Argentina e Cile, e la drammaticità degli eventi restano inalterati nel tempo.

Saranno presenti alla proiezione: Matteo della Bordella e il regista Fulvio Mariani, intervistati da Damiano Franzetti, giornalista di Varesenews, e Antonella Ossola, presidente del CAI Sezione di Varese.

Evento a ingresso gratuito organizzato in collaborazione con il CAI Sezione di Varese.

Il dramma della dittatura e il coraggio di un gruppo di avvocati che vuole verità e giustizia sono al centro della serata speciale in programma mercoledì 8 novembre alle 20,30 al Cinema Nuovo di Varese, con la proiezione di “Argentina 1985“, un grande film candidato agli Oscar nel 2022 offerto in proiezione gratuita grazie alla collaborazione tra Glocal Doc, il festival del documentario, e Filmstudio 90.

Il film, del regista Santiago Mitre, racconta la storia vera di un gruppo di avvocati che decise di affrontare in un processo i comandanti della terribile dittatura militare argentina degli anni ’80. Il processo ebbe inizio dopo che i procuratori Julio Strassera e Luis Moreno Ocampo (interpretati da Ricardo Darín e Peter Lanzani) riuscirono ad indagare sugli eventi accaduti sotto il regime.

Prima del film sono in programma interventi di Andrea Bellavita (Università degli Studi dell’Insubria), Mauro Gervasini (Università degli Studi dell’Insubria), Miguel Salerno (sociologo, direttore Neopsis) e Aldo Becce (psicoanalista, ALIpsi, IRPA, Jonas Onlus).

La serata è organizzata con il sostegno del Dipartimento di Scienze teoriche applicate dell’Università degli Studi dell’Insubria. Evento realizzato in collaborazione con Filmstudio 90 e e VareseNews, inserito nei programmi della rassegna Un posto nel mondo e del festival Glocal.

Ingresso gratuito

La terribile vicenda dei desaparecidos è al centro anche del podcast “Figlie”, di cui si parlerà nel corso dell’incontro “Dall’Argentina a Onlyfans, il podcast come strumento per conoscere il mondo reale e virtuale”, in programma sabato 11 novembre alle 11 alla Sala Campiotti della Camera di Commercio di Varese.

Prodotto con Rai Play Sound, il podcast nasce da un dramma iniziato nell’Argentina del 1978. Silvia è una donna di 35 anni, una architetta che si oppone alla dittatura, quando viene sequestrata dai militari insieme a sua figlia, Sofia, che ha solo due anni. Da quel momento, madre e figlia non si vedranno mai più: Sofia verrà riconsegnata ai nonni poco dopo il sequestro, mentre Silvia diventerà una dei 30.000 desaparecidos che non hanno fatto più ritorno a casa. Nel 2022 Sofia, cresciuta in Italia, incontra Sara Poma. Le due donne scoprono di avere un’urgenza comune: quella di elaborare e raccontare il proprio lutto materno. All’incontro parteciperanno le due protagoniste di questo podcast: Sara Poma, Head of branded content e autrice di Chora Media nonché del podcast “Figlie”, e Sofia Borra, presidente di Piano C e protagonista del podcast.