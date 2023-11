“Storie di non amore”, a Saltrio una serata di musica e parole per dire no alla violenza contro le donne

Musica e parole per dire no alla violenza contro le donne. In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, il Comune di Saltrio sabato 25 novembre propone “Storie di non amore. Voci di chi ce l’ha fatta”.

L’appuntamento è per le alle 20,30 all’Auditorium della musica, in piazza Monumento.

Jenny Malonga al violoncello, Elena Malonga al pianoforte e Chiara Galante (voce) cureranno la parte musicale della serata, mentre Nicoletta Realini e Silvia Spinelli leggeranno i testi scelti.

Ingresso gratuito. Qui la locandina