Successo nazionale per il Tiro a Segno di Busto Arsizio. Raimondo campione italiano TRS

Grandi soddisfazioni per il Tiro a Segno Nazionale di Busto Arsizio: Roberto Raimondo si conferma nuovamente Campione Italiano di Tiro Rapido Sportivo nella specialità Semiauto. Questa sera, venerdì, verrà anche festeggiato con una cena organizzata dalla società sportiva.

Disciplina sportiva, quella del Tiro Rapido Sportivo (TRS), che prevede una grande maestria tra dinamismo e precisione, in cui i bersagli posti a differenti distanze, vanno ingaggiati dal tiratore da diverse piazzole nel minor tempo possibile. Negli ultimi anni la diffusione di questo sport è aumentata notevolmente così come il numero di partecipanti ed il numero di specialità con cui si può partecipare. L’agonista bustocco Roberto Raimondo, aveva già trionfato nel campionato nazionale specialità semiauto e quest’anno si riconferma campione nella categoria più alta. Roberto Raimondo, classe 1992, tecnico di laboratorio, ascoltiamo direttamente da lui com’è nata la sua passione per il tiro:

– A che età ti sei avvicinato al Tiro a Segno?

Ho sparato il mio primo colpo a 24 anni il 14/01/2017 (ricordo la gioia nel fare il corso di maneggio come fosse ieri).

– Da quanti anni pratichi Tiro Rapido Sportivo?

Pratico il TRS da 5 anni circa (marzo 2018).

– Quali sono le caratteristiche di questa disciplina che ti piacciono?

La mia volontà era quella di espandere l’esperienza del tiro mirato amatoriale, che ho “sgrezzato” per un anno, e provare ad aggiungere dinamicità; casualmente parlando dell’argomento con un amico di famiglia, anche lui tiratore, sono stato introdotto nel mondo del TRS che fin da subito mi ha affascinato per la possibilità di usare la buffetteria e spostarmi e per la possibilità di ingaggiare più bersagli, differenti e a varie distanze.

– Quanti titoli hai vinto?

In questi anni di agonismo ho raggiunto qualche soddisfazione personale, portando a casa nel 2021 i titoli di campione italiano di fascia B nelle categorie semiauto e minirifle e la medaglia d’argento nella categoria revolver, nel 2022 il titolo di campione italiano di fascia A nella categoria minirifle e più recentemente il titolo di campione italiano assoluto nella categoria semiauto (uno degli obiettivi che mi ero proposto di raggiungere quando ho cominciato a fare gare).

– Quali sono i tuoi nuovi traguardi?

I traguardi che voglio raggiungere nel mio futuro agonistico sono prima di tutto quello di migliorare le mie capacità con la pistola e quello di diventare campione italiano assoluto anche nella categoria minirifle.

Tanta motivazione e impegno che sicuramente regaleranno Roberto e al Tiro a Segno Nazionale di Busto Arsizio soddisfazioni nella stagione 2024.

