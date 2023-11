“Sul Malpensa Express niente annunci delle fermate. E i non vedenti rimangono fregati”

«È mai possibile che nel 2023 i treni di un Paese civile non annuncino le fermate?». La denuncia viene da Daniele Cassioli, pluripremiato campione di sci nautico per non vedenti, sempre molto attivo anche al tema collettivo dei diritti delle persone con disabilità.

Il caso specifico si riferisce alle corse del Malpensa Express che collega Milano con l’aeroporto. Un inconveniente che però Cassioli inserisce in una casistica più ampia («avviene così su moltissime linee, non solo Trenord) e soprattutto che vuole segnalare «con l’obiettivo di costruire, non di distruggere»

«Io sono arrivato in Frecciarossa a Milano Centrale da Roma, da lì ho preso il Malpensa Express per scendere a Ferno, una stazione che uso spesso (Cassioli abita nella zona di Gallarate, ndr). Premetto il servizio di assistenza “Sala Blu”, che aiuta a gestire il viaggio e i cambi tra un convoglio e l’altro. Ma il servizio non c’è sulle linee da Trenord. Solitamente si costruisce una “alleanza” con il capotreno per avere un avviso, ma questa volta non ha funzionato: il treno non annunciava le fermate e c’erano ritardi, mi sono reso conto all’ultimo di essere già a Ferno e sono finito al Terminal 2 di Malpensa».

Un inconveniente fastidioso certo, ma che Cassioli denuncia perché l’assenza di annunci è un problema ricorrente, in più non sono rari i casi in cui gli annunci vocali automatizzati non sono “allineati” con l’effettiva posizione del treno, così che spesso segnalano troppo in anticipo una fermata o – peggio – la segnalano in ritardo. Un problema per tutti i viaggiatori, ma tanto più per chi non può verificare con la vista.

Anche in passato Cassioli aveva denunciato il problema su Instagram, ricevendo le scuse di Trenord. «La verità è che da quel giorno non è cambiato nulla. Su Trenord, ma non solo, non ci sono spesso gli annunci. Parliamo di inclusione, domenica 3 dicembre sarà la giornata della disabilità, ma poi viviamo ancora una situazione di questo genere. È una situazione che dura da anni: va risolta».