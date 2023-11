Sul sistema di raccolta puntuale dei rifiuti confronto a Jerago tra Coinger e Sangalli

Insieme raccolgono i rifiuti di quasi 180 mila persone: Coinger gestisce oltre 90 mila abitanti distribuiti su 22 Comuni, l’impresa Sangalli 80 mila nella città di Varese.

Ieri nella nuova sede di Coinger, a Jerago con Orago, si sono incontrati i rappresentanti delle due realtà per fare il punto sul sistema di raccolta puntuale dei rifiuti, mettere in tavola vantaggi e criticità. Giorgio Ginelli, amministratore unico di Coinger, e il direttore generale Paride Magnoni si sono confrontati con il sindaco di Varese Davide Galimberi, l’assessora alla Tutela Ambientale, Sostenibilità Sociale ed Economia Circolare Nicoletta San Martino, Giorgio Sangalli, titolare dell’omonima impresa e il direttore tecnico della Sangalli Giacomo Fossati.

Coinger è partita nel 2016 a valutare la possibilità di introdurre il nuovo metodo di raccolta che si basa su un principio semplice: chi più produce rifiuti, più paga. La tariffa puntuale prevede la rilevazione e misurazione dei rifiuti e da lì l’articolazione di metodi tariffari equi e variabili a secondo, appunto, di quanti rifiuti si producono. L’obiettivo è quello di aumentare la percentuale di raccolta differenziata e di ridurre la quantità di rifiuti indifferenziati che finiscono in discarica.

Sangalli invece è ancora alle prime fasi, per quanto riguarda la città di Varese, ed è partita nel 2022 (qui l’articolo).

«È stato un confronto interessante – spiega Ginelli – Una parte del nostro percorso è comune: abbiamo fatto la bonifica e l’integrazione della banca dati e distribuito il materiale necessario per procedere con la misurazione dei rifiuti. Noi abbiamo scelto il porta porta, la Sangalli punti di distribuzione. Con Davide Galimberti abbiamo affrontato il tema delicato della comunicazione, e delle campagne di informazione e sensibilizzazione dei cittadini».

Durante l’incontro si è anche parlato delle criticità da risolvere, e della diffidenza che alcuni cittadini ancora hanno rispetto a questo sistema di raccolta: «Il nuovo sistema di tariffazione non è ancora partito – spiega Ginelli – Tutto il percorso fatto fin qui era propedeutico all’introduzione della nuova modalità di tariffazione. Abbiamo spostato la data al 2025 proprio per permettere a tutti i cittadini e a tutti i Comuni di adattarsi alla nuova raccolta puntuale. Al momento, sia per noi sia per la Sangalli, è emerso che la difficoltà maggiore è relativa alla gestione dei rifiuti dei condomìni: abbiamo trovato soluzioni diverse, ma il servizio è migliorabile».

A conclusione dell’incontro si è deciso di incontrarsi con cadenze periodiche: «Crediamo che sia necessario muoversi in maniera sincrona. Siamo “vicini di casa” ed ha senso che si trovi un modo per condividere le best practice e confrontarsi sullo stato d’avanzamento di questo sistema di raccolta che, ormai è assodato, rappresenta il futuro».

«Questi incontri – dicono il sindaco Galimberti e l’assessora San Martino – sono molto importanti perché condividere buone pratiche e politiche comuni in merito alla raccolta dei rifiuti può farci raggiungere risultati sempre migliori a livello ambientale, di decoro e nei confronti dei cittadini. Siamo bacini territoriali diversi ma vicini e quindi è giusto lavorare insieme confrontandoci e condividendo esperienze e risultati. Il sistema di raccolta differenziata è un meccanismo complesso che necessita di continua innovazione, per questo proseguiremo con questo confronto in ottica di uno sviluppo sempre più sostenibile».