Sulla rinuncia al finanziamento per il Keynes l’opposizione di Gazzada si rivolge al Prefetto

Le minoranze di Gazzada Schianno non mollano, sulla vicenda del finanziamento per la viabilità nella zona intorno al Keynes, dopo la rinuncia al finanziamento da 751mila euro che ha creato molta polemica. L’opposizione si rivolge al Prefetto e attacca dopo che il sindaco non ha messo all’ordine del giorno la discussione in consiglio sul tema.

«La scelta di non accettare il confronto pubblico riguardante la questione per una “questione metodologica” e per supposte “contestazioni dilatorie ed ostruzionisiche” risultano quantomeno superficiali» scrivono i consiglieri Marco Maffiolini, Stefano Frattini, Luca Crugliano.

«La decisione di rinunciare al finanziamento di 751.500 euro della Provincia é stata assunta, vanificando un lavoro istituzionale di circa quattro anni, dal Sindaco e dalla sua maggioranza che se ne assumeranno in toto la responsabilità».

Di seguito la lettera completa inviata dalle opposizioni