Tagli piante e strade allagate, ancora una notte di lavoro per i vigili del fuoco di Varese

Pioggia battente per tutta la notte che si è fatta sentire sul Varesotto anche sul fronte dei disagi. Sono almeno 10 le uscite dei vigili del fuoco di Varese per il maltempo, che ha causato soprattutto tagli piante per alberi caduti sulle sedi stradali.

Ma problemi si segnalano anche sul fronte degli allagamenti, con una strada a Varese, la via Monte Generoso, rimasta allagata e per la quale è stato richiesto l’intervento dei vigili del fuoco del comando provinciale di Varese.

Il meteo apre oggi una finestra di stabilità, con piogge in attenuazione già a partire dal mattino sulle Prealpi occidentali e l’alta pianura (immagine di repertorio).