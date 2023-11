Taglio del nastro, l’Associazione Anni Verdi di Casciago ha una nuova sede

L’associazione Anni Verdi di Casciago ha la sua nuova sede. Sabato 4 novembre è stato tagliato il nastro nei locali di Largo de Gasperi con ingresso da via Trento. Presenti alla cerimonia sindaco e assessori, insieme al consiglio direttivo tutto al femminile, di cui fanno parte Marialaura Falchi, presidente; Rosita Bianchi, vicepresidente; Margherita Crosta, segretaria e tesoriera; Margherita Capra, consigliere; Marialuisa Macchi, consigliere; Claudia Rovetti, consigliere di riserva.

Ha partecipato anche il presidente di ANCESCAO di Varese Andrea Barbi, mentre don Giovanni si è occupato della benedizione di rito prima del rinfresco servito in una sala consiliare addobbata a festa con il verde a farla da padrone.

Nata nel 2008 per desiderio di alcune volontarie che credevano nelle potenzialità, nella forza e nella tenacia delle persone “non più giovani”, col tempo l’associazione è cresciuta fino ad arrivare negli anni ad avere oltre 600 soci. Anni Verdi è affiliata ad ANCESCAO provinciale (e nazionale) ed è iscritta al terzo settore.

All’ingresso della sala è stata anche affissa una targa, con il ringraziamento all’amministrazione comunale per la concessione degli spazi, le suore Orsoline di San Carlo, i volontari e i soci che hanno contribuito alla sistemazione della nuova sede.

Tra le proposte dell’Associzione Anni Verd tanti corsi: lingua (inglese, spagnolo e francese), informatica, pittura, ricamo, burraco, ballo di gruppo e tanto altro. Tra gli obiettivi del direttivo c’è quello di fare della nuova sede un luogo di ritrovo, per gli anziani del paese ma non solo, per poter passare qualche ora socializzando e intrattenendo rapporti d’amicizia: «Anni Verdi è aperta a tutti, ci auguriamo che la nostra nuova sede possa diventare un punto di riferimento per tutti i casciaghesi», ha detto la vicepresidente Rosita Bianchi nel suo discorso introduttivo.