Taglio del nastro per “Il giardino di Valeria”, lo spazio dedicato all’infermiera di Samarate scomparsa

Oltre cento bambini e famiglie hanno festeggiato oggi – sabato 4 novembre – a Samarate l’inaugurazione del Giardino di Valeria, l’area giochi della scuola dell’infanzia di San Macario dedicata all’infermiera scomparsa pochi mesi fa a causa di una malattia Valeria Colombo.

Per la speciale giornata presente a nome dell’amministrazione comunale samaratese l’assessore Linda Farinon, intervenuta prima del taglio del nostro insieme alle colleghe e amiche di Valeria Colombo, come il marito Mauro e il fratello Gianfranco.

Questo il messaggio con cui Mauro e Gianfranco avevano avanzato l’iniziativa:

Valeria c’era per tutti, nata e cresciuta a San Macario, scelse di diventare infermiera molti anni fa e da allora è stata per molti un riferimento continuo.

Valeria era l’infermiera che se eri ricoverato in ospedale passava per un saluto, per chiederti come stavi, per chiedere se ti servisse qualcosa, per capire se doveva passare a tranquillizzare i tuoi genitori.

Valeria era così, era il sorriso, sempre disponibile per tutti, una persona semplice a cui tutti volevano bene.

La prova ultima è stata il risultato dell’idea di una raccolta fondi per donare qualcosa in sua memoria, qualcosa in modo particolare per San Macario, sua frazione di residenza da sempre.

Tutti ci siamo meravigliati della risposta dei cittadini, che col passare dei giorni hanno aderito sempre più alla raccolta fondi.

Abbiamo raccolto circa 8.000 euro, e così abbiamo voluto rinnovare i giochi esterni della scuola materna di San Macario, tre altalene ed uno scivolo.

“il giardino di Valeria” è il sorriso di Valeria che vogliamo regalare ai bambini di San Macario.

L’auspicio è che questo giardino, questo “sorriso”, possa davvero portare tanta serenità e divertimento a tutti i bambini che lo frequenteranno e a noi tutti che abbiamo voluto bene a Valeria