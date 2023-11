Tampona due auto ferme a bordo strada a Lugano, grave una donna di 67 anni

Incidente stradale a Breganzona, quartiere di Lugano, poco prima delle 11 di venerdì 17 novembre in via Bioggio. Secondo la ricostruzione della Polizia Cantonale, una 78enne svizzera domiciliata nel Luganese che viaggiava in direzione Agno ha tamponato due vetture ferme a lato della strada. Tra le due auto si trovava una 67enne cittadina italiana domiciliata nella regione che è rimasta ferita. Sul posto sono intervenuti agenti della Polizia cantonale e, in supporto, della Polizia Ceresio Nord nonché i soccorritori della Croce Verde di Lugano, che dopo aver prestato i primi soccorsi alle due donne le hanno trasportate in ambulanza all’ospedale.

Stando a una prima valutazione medica, la 67enne ha riportato gravi ferite mentre la 78enne leggere ferite.