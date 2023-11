Tanto pubblico e applausi per “Tutto l’oro che c’è” a Glocal Doc con BA Film Festival

Tanto pubblico in sala ieri sera al Miv di Varese, dove il regista Andrea Caccia ha presentato il suo documentario “Tutto l’oro che c’è”.

Docente all’Istituto Cinematografico Michelangelo Antonio di Busto Arsizio, Caccia ha spiegato come è nato il desiderio di un film che vedesse come protagonista “il fiume”, il Ticino: «E’ il fiume dei luoghi dove sono nato e cresciuto, dal quale mi sono allontanato per poi tornare. C’è una corrispondenza che questo ritorno ha reso evidente e ho sentito che c’era qualcosa che volevo raccontare».

Il Ticino, protagonista assoluto con le sue acque, i suoni e i colori della natura, intreccia il suo corso con cinque personaggi che senza incontrarsi mai dialogano attraverso il fiume, in un racconto quasi solo per immagini.

Alla proiezione, organizzata in collaborazione con BA Film Festival e Istituto Cinematografico Michelangelo Antonioni, ha assistito un pubblico numeroso, con la presenza di diversi alunni della scuola di cinema di Busto Arsizio.

Glocal DOC prosegue fino a giovedì con la proiezione gratuita dei film in concorso.

Questo il programma di oggi, mercoledì 8 novembre.