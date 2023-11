Teatro di Varese in delirio per School of Rock lo spettacolo a sostengo della Fondazione Ascoli e del Faro

Si è aperto con i musicisti seduti composti nei loro banchi dell’aula del rock allestita sul palco del Teatro di Varese e si è concluso con il cantante sospeso tra le braccia del pubblico in delirio sulle note di Enter Sandman dei Metallica il concerto benefico della Rock school. Una serata di festa dedicata alla storia del rock quella del 3 novembre, promossa dalla Fondazione Giacomo Ascoli per raccogliere fondi a sostegno del Faro, un approdo sicuro per chi si prende cura dei bambini dell’Oncoematologia pediatrica dell’Ospedale Del Ponte.

Galleria fotografica Un successo lo spettacolo “School of rock” a sostegno della Fondazione Ascoli 4 di 20

Il progetto, presentato sul palco dell’Apollonio da Angela Ballerio, mamma di Giacomo, nei panni della preside della Rock school, è in via di realizzazione in Largo Flaiano a partire dalla ristrutturazione dell’immobile degradato all’ingresso della città per trasformarlo nel Faro, un edificio elegante e accogliente per chi si prende cura dei bambini che combattono ogni giorno contro la malattia. A cominciare dalle loro famiglie – cui saranno destinati gli appartamenti della Casa Arcobaleno finanziati dal gruppo L’Arcobaleno di Nichi – ma anche medici, ricercatori e associazioni che si prendono cura dei pazienti e dei loro familiari.

Il cantiere è partito un anno e mezzo fa, ma per portare a termine l’impresa c’è bisogno dell’aiuto di tutti. E a dare un grande contributo ieri sera è stata la Rock school trainata dal prof. Mitzi – al secolo Andrea Dal Santo – voce e anima della band che ha preso spunto da Jack Black nel film “School of Rock” per costruire uno spettacolo coinvolgente ricco di emozioni e suoni che ripercorrono la storia del Rock dai Beatles ai Rammstein passando per Led Zeppelin, Pink Floyd, Queen e Nirvana fino al nuovo millennio con Linkin’ Park e System of a Down, solo per citarne alcuni.

Mezzo secolo di musica rock in una lezione concerto che ha trascinato il pubblico che ha riempito il teatro e si è lasciato trasportare dal sound potente e allo stesso tempo raffinato quello di Tank Palamara alla chitarra, Ares Cabrini alla batteria, Marcello Suzzani al basso e Antonio Perkins Scavuzzo alle tastiere. In classe e quindi sul palco del Teatro di Varese anche un amico di Robert Plant: il bidello Luigi Dal Santo, applauditissimo assieme al resto della band.