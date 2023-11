Telecamere, bodycam e controllo di vicinato, Vedano Olona rinforza la rete per la sicurezza

Trentotto telecamere di videosorveglianza, quattro varchi abilitati alla lettura delle targhe, cinque agenti di Polizia locale con un impiegato amministrativo di supporto e una rete di controllo del vicinato che cresce con nuove adesioni.

E’ il quadro fatto dai rappresentanti di maggioranza nel corso della seduta della Commissione consiliare Sicurezza di Vedano Olona, che si è riunita lunedì scorso.

«La riunione è stata l’occasione per evidenziare l’importante lavoro fatto in questi anni anche grazie all’incremento degli investimenti nel comparto della sicurezza – spiega il gruppo consiliare di maggioranza Vedano Viva – In particolare ad oggi abbiamo sul territorio 38 telecamere di videosorveglianza e quattro varchi per la lettura delle targhe. Gli investimenti in strumentazione rappresentano un punto cardine per lavorare al meglio sul tema della sicurezza e a questo dobbiamo sicuramente aggiungere la dotazione, per ogni agente di polizia locale, di dispositivi bodycam, oltre al nuovo veicolo di servizio della Polizia locale acquistato con il contributo di Regione Lombardia. Il tutto si completa con un sistema di videosorveglianza gestito da una centrale operativa composta da due maxi-schermi che consentono un controllo costante e continuo di ciò che avviene sul territorio. Il supporto che tali tecnologie forniscono anche alla forze dell’ordine nelle attività di indagine è preziosissimo e consente il raggiungimento di ottimi risultati. Diversi sono stati i casi di malviventi intercettati grazie al ruolo decisivo della Polizia locale supportata da un ufficio dotato delle più moderne tecnologie».

L’arrivo di un nuovo agente alcuni mesi fa, ha portato a quattro il numero di agenti a cui si aggiungono il comandante Nadia Ghiringhelli e un impiegato amministrativo: «I numeri sono importanti anche rispetto alla media delle risorse per Comuni delle stesse dimensioni territoriali e di numero di abitanti».

Il gruppo Vedano Viva ricorda inoltre il grande lavoro svolto dai cittadini appartenenti ai gruppi di controllo del vicinato: «Cittadini che sono ben coordinati dal gruppo di lavoro e dai coordinatori. Progetto quello del Controllo del vicinato che recentemente ha ricevuto il suggello della firma del protocollo di intesa in Prefettura e su cui l’amministrazione ha sempre voluto puntare supportando le diverse iniziative di promozione e formative. Il prezioso lavoro di segnalazione e la fitta rete di contatti consolidata sul territorio hanno consentito di raggiungere traguardi di indubbio valore in termini di prevenzione e consapevolezza del ruolo che ogni cittadino può avere nel contrasto ai reati predatori. Particolari risultati si sono raggiunti grazie alla capacità dei cittadini soprattutto sul contrasto al fenomeno delle truffe».

Un quadro in cui il rappresentante del gruppo di opposizione Centro destra per Vedano ha trovato delle pecche, cosa che alla maggioranza non è piaciuta: «Spiace dover constatare l’inadeguatezza da parte del gruppo di minoranza in Consiglio comunale che ha denotato ancora una volta una scarsa conoscenza del tema – dice Vedano Viva in una nota – Tanto è vero che nel corso della commissione, durata oltre tre ore, il rappresentante del gruppo Centro destra per Vedano ha solo posto domande capziose, senza fare proposte. Davvero strano che a pochi mesi dalla fine del mandato si cerchi con insistenza di colmare un gap conoscitivo accumulato in quattro anni e mezzo di assoluto silenzio. Si punta probabilmente a rimediare per cercare di apparire credibili all’appuntamento elettorale del 2024. Siamo certi che i cittadini riconosceranno questi atteggiamenti e sapranno valutare con attenzione, per il bene di tutti, dove stanno la competenza e la preparazione e dove invece si punta solo ad alimentare sterili polemiche».

«Noi nel frattempo continuiamo ad affrontare le tante sfide quotidiane che si susseguono mantenendo sempre fermo e prioritario l’interesse di Vedano e dei vedanesi, superando le difficoltà e la complessità di un periodo storico unico», aggiunge il vicesindaco Vincenzo Orlandino, sempre più accreditato come nuovo candidato sindaco alle amministrative del 2024.