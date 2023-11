Tom Barrasso, dalla breve esperienza a Varese all’ingresso nella Hall of Fame dell’hockey

Non si può dire che a Varese Tom Barrasso abbia lasciato il segno, ma nel panorama dell’hockey mondiale l’attuale coach dell’Asiago si è ritagliato senza dubbio un posto di prestigio. L’ex portiere, che allenò i Mastini tra l’estate e il Natale 2021 (lasciò la panchina improvvisamente proprio per accettare l’ingaggio dei giallorossi veneti allora impegnati in ALPS), è stato infatti ammesso alla Hall of Fame dell’hockey su ghiaccio.

Un riconoscimento arrivato per la sua attività di giocatore: Barrasso, classe 1965, ha infatti vinto due Stanley Cup (il trofeo per chi trionfa in NHL) con la maglia dei Pittsburgh Penguins nel 1991 e nel 1992 e la medaglia d’argento alle Olimpiadi di Salt Lake City nel 2002 con la nazionale USA. Anche a livello individuale Barrasso si è distinto nella sua lunga carriera in NHL (896 partite con Buffalo, Pittsburgh, Ottawa, Carolina, Toronto e St. Louis): nel 1983-84 è stato ha conquistato sia il titolo di rookie dell’anno sia il Vezina Trophy destinato al miglior portiere della NHL mentre nel 1985 ha disputato l’All Star Game.

Da allenatore, a parte la breve parentesi varesina, dopo aver fatto parte dello staff dei Carolina Hurricanes ha lavorato soprattutto in Italia, prima guidando il Valpellice, poi una prima volta l’Asiago dove è tutt’ora head coach. Con i vicentini (oggi impegnati nella ICE) ha vinto lo scudetto 2022 e la ALPS nel 2018 e nel 2022.

«Nessuno arriva qui da solo, c’è bisogno di amore, di sostegno – ha detto Barrasso al momento dell’inserimento nella Hall of Fame di Toronto – E, cosa più importante, servono le opportunità che le persone possono darti durante il tuo percorso».