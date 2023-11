Torna a riunirsi il consiglio comunale di Bardello con M. e B. dopo il rinvio per mancanza del numero legale

Torna a riunirsi questa sera, lunedì 13 novembre, alle 18.30 il consiglio comunale di Bardello con Malgesso e Bregano. Una convocazione arrivata dopo la mancanza del numero legale rilevato lunedì scorso che ha portato alla sospensione della seduta.

All’ordine del giorno, tra i diversi punti, anche la ratifica della variazione del bilancio di previsione per regolarizzare obbligazioni assunte, ratifica che sarebbe dovuta avvenire proprio entro lunedì scorso.

I consiglieri di opposizione parlano di mancanza di organizzazione: «La difficoltà riscontrata nell’ultima riunione risiede nella mancata ratifica di una variazione di bilancio adottata con delibera di giunta, che sarebbe dovuta avvenire proprio entro il 6 novembre. Tuttavia, a causa della mancanza di un numero legale di consiglieri presenti, l’approvazione è stata rinviata, generando preoccupazioni sulla stabilità finanziaria del neonato comune. La nuova amministrazione, al timone del comune appena formato, si è trovata impreparata nel garantire il regolare svolgimento del consiglio comunale. Avevamo espresso preoccupazioni riguardo alla possibilità di raggiungere il numero legale in quanto alcuni membri erano impossibilitati a partecipare per motivi di salute e personali. La mancata presenza dei consiglieri necessari per deliberare le decisioni cruciali, come la ratifica di una variazione di bilancio, ha evidenziato le sfide che l’amministrazione sta affrontando nel gestire gli affari comunali. La minoranza, in particolare, sottolinea la necessità di affrontare con maggiore organizzazione e responsabilità le questioni amministrative, al fine di evitare situazioni di stallo che possono compromettere il corretto funzionamento del comune. La convocazione del consiglio comunale d’urgenza rappresenta un tentativo di risolvere tempestivamente la situazione e di adottare misure necessarie per garantire la continuità delle attività amministrative. La partecipazione e l’impegno di tutti i consiglieri sono fondamentali per superare le difficoltà attuali e per assicurare un futuro più stabile per il comune di Bardello, Malgesso e Bregano».

Respinge al mittente le accuse il sindaco Giuseppe Iocca che lamenta la mancanza di responsabilità dei consiglieri di minoranza: « Avevamo fatto presente al capogruppo di Insieme per Bardello con Malgesso e Bregano le difficoltà della maggioranza che aveva tre consiglieri assenti per seri motivi. Era chiara la particolare situazione e io avevo compreso che la minoranza avrebbe avuto un comportamento in linea con le necessità dell’attività amministrativa. In consiglio, però, la minoranza non si è presentata. Io ero al corrente dell’assenza di Monica Maestroni ma nessuno degli altri mi ha avvertito della propria assenza. Ci siamo ritrovati senza numero legale e abbiamo dovuto rinviare. Una perdita di tempo mia, dei consiglieri e del segretario che non mi ha fatto piacere. Io ho sempre lavorato mettendo tutti al corrente, cercando condivisione. Ma se incontro un atteggiamento di questo genere, cambio atteggiamento e d’ora in poi sarò meno ingenuo e più pragmatico». E sui tempi stretti del lavoro amministrativo Iocca commenta: « Sappiamo tutti quanto gli uffici siano oberati di lavoro e non è certo questo un caso eccezionale. Mi dispiace che si venga a fare i maestri quando si conosce perfettamente le difficoltà quotidiane».

L’incidente di lunedì scorso potrebbe lasciare strascichi nella dialettica politica amministrativa tra maggioranza e opposizione: « Questa sera darò due comunicazioni importanti: la prima riguarda la nostra protezione civile. Il piano di potenziamento è stato approvato ma al momento non è finanziato, ci attendiamo che lo sarà presto. La seconda è il finanziamento di Regione Lombardia sul recupero dell’area ex Cronos a Bardello, un’area che, dopo tanti anni di attesa finalmente potrà essere riqualificata».