Torna il concorso di presepi del Lions club di Busto Arsizio. Appello alle scuole e alle famiglie

Alessandro Russo, presidente Lions club Busto Arsizio Europa Cisalpino, e Miriam Arabini, responsabile del concorso, lanciano un appello a tutti gli amanti del presepe: «Partecipate alla 31esima edizione del concorso di presepi di Busto Arsizio. Un modo per onorare una tradizione importante e dal significato profondo». Ci sono in palio dei premi per i primi tre classificati della categoria “presepe tradizionale”, altrettanti per la categoria “presepe creativo” e in più ci sarà un premio speciale del pubblico.

Il Lions Club Busto Arsizio Europa Cisalpino, con il patrocinio dell’Amministrazione comunale, ha presentato oggi la XXXI edizione del Concorso Presepi, iniziativa che fonde storia e tradizione. La partecipazione è rivolta agli istituti scolastici di qualsiasi ordine e grado, a tutte le associazioni del territorio, nonchè agli oratori e alle parrocchie, e a tutti i cittadini della provincia. Ogni anno sono decine i partecipanti sia in gruppi che come singoli e i presepi rimarranno in esposizione fino alla fine del periodo natalizio.

Il concorso premierà i primi tre classificati di due categorie: presepi tradizionali e presepi creativi. I premi consistono in borse di studio (primo classificato € 200,00; secondo classificato € 150,00; terzo classificato € 100,00). In aggiunta, verrà assegnato un premio speciale (€ 250,00) al presepe che avrà ottenuto il maggior numero di voti da parte dei visitatori della mostra che si terrà dal 9 dicembre al 6 gennaio (9.30-12.30 – 15.00-18.00, tutti i sabati e le domeniche; il 7 gennaio l’apertura sarà solo pomeridiana dalle 15 alle 17), presso il Battistero della Basilica di San Giovanni. L’inaugurazione è prevista per l’8 dicembre alle ore 11.30.

Sono ammessi presepi individuali o di gruppo eseguiti con qualsiasi tecnica o materiale. I Presepi non devono superare la misura di: cm 70 in lunghezza e cm 70 in profondità; i lavori di dimensioni maggiori non saranno esposti o, se esposti, non parteciperanno al Concorso.

I partecipanti devono segnalare il proprio nome, cognome, indirizzo, recapito telefonico e dimensioni del proprio presepe ai seguenti numeri telefonici: 3355244414 (Lions G. Arabini) / 3396317934 (Lions A. Russo) oppure all’indirizzo e-mail: arabinigc@libero.it entro e non oltre il giorno sabato 2 dicembre 2023. I Presepi devono essere consegnati presso il Battistero di piazza San Giovanni Busto Arsizio, il giorno successivo, domenica 3 dicembre 2023, dalle 10:00 alle 18:00 con orario continuato.

I lavori consegnati entro il termine previsto saranno esposti all’interno del Battistero della Basilica di San Giovanni a Busto Arsizio. L’esposizione dei Presepi, per il periodo indicato, è liberamente consentita dai

rispettivi proprietari. Le creazioni esposte dovranno essere ritirate dai rispettivi proprietari martedì 9 gennaio 2024 dalle ore 10:00 alle ore 19:00 con orario continuato.

I lavori saranno valutati da un’apposita commissione composta dai membri del Comitato Concorso Presepi del Lions Club Busto Arsizio Europa Cisalpino. La commissione valuterà i presepi secondo criteri di pura discrezionalità soggettiva.

Coloro che presentano i presepi valutati e classificati nelle prime posizioni avranno diritto ad una borsa studio per le somme indicate. La premiazione si terrà il 21 gennaio al teatro Fratello Sole.

II Lions Club ringrazia Monsignor Severino Pagani «per la sua disponibilità e per la concessione dell’utilizzo del Battistero», nonchè gli sponsor Cattolica Assicurazioni Agenzia di Busto Arsizio, Aquatechik di Magnago, Casa di Corte Nuova di Busto Arsizio. «Auspichiamo inoltre un’ampia partecipazione, richiamando il significato illustrato da Papa Francesco nella sua Admirabile Signum, ovvero che “il Presepe non sia solo tradizione ma anche segno di speranza in questo difficile momento”» – aggiunge Russo.