Tornano in dicembre nelle province di Varese e Como le Stelle di Natale di Ail per la ricerca

L’ 8, 9 e 10 dicembre torna la manifestazione Stelle di Natale Ail dell’Associazione italiana contro le leucemie-linfomi e mieloma, che porterà la magia del Natale nelle piazze di Varese, Como e provincia.

Come ogni anno, i volontari Ail saranno presenti ai banchetti per distribuire sul territorio le stelle solidali con i tipici colori natalizi, bellissime per un regalo o per rallegrare casa, facendo sbocciare i semi della speranza per tutti i pazienti ematologici.

«Ogni stella è una buona stella e prendendotene cura sosterrai la ricerca, il supporto ai reparti di ematologia degli ospedali di Varese, Busto Arsizio e Como, garantendo cura e assistenza a tanti pazienti. Insieme possiamo realizzare i sogni dei pazienti un mondo senza tumori del sangue», è l’invito dell’associazione.

Qui la locandina con i paesi dove saranno presenti i banchetti Ail.

Sul sito di Ail tutte le località dove sarà possibile trovare le stelle Ail