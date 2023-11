Torneo di calcetto all’oratorio di Samarate in memoria di Shahida Raza

Domenica 11 giugno, presso l’Oratorio Padre Daniele di Cascina Elisa, frazione di Samarate, si terrà il “Torneo senza frontiere” di calcetto e pallavolo, un evento benefico organizzato in memoria di Shahida Raza, capitana nazionale femminile pakistana di hockey su prato e calciatrice professionista tragicamente scomparsa nel naufragio di Cutro. (foto d’archivio)

Il torneo si svolgerà dalle 14 alle 22 e avrà lo scopo di raccogliere fondi da devolvere alla Ong Sos Humanity. La quota di partecipazione per ogni partecipante sarà di 5 euro a testa. L’iniziativa è organizzata da Giovani Democratici, Anpi, Cgil. L’agorà e Arcigay che lavoreranno insieme per rendere l’evento un successo.

Tutte le squadre interessate a partecipare sono invitate a compilare il form di iscrizione disponibile a questo link https://forms.gle/Wc8he7jwMpSzTiKx7. Non ci sono limiti di età o di genere: è aperto a tutti coloro che desiderano partecipare e sostenere questa causa benefica.

Gli organizzatori del torneo dichiarano che l’evento non sarà solo un momento di sport, ma anche un’occasione di riflessione in ricordo di Shahida Raza. Vogliono lanciare un messaggio positivo che promuova l’accoglienza e l’integrazione, abbattendo le frontiere che ci dividono. È un’opportunità per unirsi e dimostrare solidarietà in un momento in cui il mondo ha bisogno di più unità e comprensione reciproca. L’appuntamento è quindi fissato per domenica 11 giugno presso l’Oratorio Padre Daniele di Samarate. Siete tutti invitati a partecipare, sostenendo la causa benefica e onorando la memoria di Sashida Raza.