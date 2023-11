Tra bancarelle e farfalle luminose arriva il Mercatino di Natale di Venegono Inferiore

Domenica 26 novembre nelle vie del paese le bancarelle di espositori e artigiani ma anche giochi e attrazioni per grandi e bambini

Appuntamento immancabile torna a Venegono Inferiore il Mercatino di Natale, giunto alla 15esima edizione.

L’appuntamento con le bancarelle allestite nelle vie del paese è per domenica 26 novembre. Dalle 10 alle 18 espositori e artigiani selezionati proporranno le loro creazioni realizzate a mano e tante idee regalo per gli acquisti di Natale: ceramiche e porcellane, profumatori, saponi, tovaglie, borse, sciarpe dipinte a mano, guanti, accessori, gioielli e bijoux artigianali, miniature, generi alimentari con i prodotti tipici delle nostre zone, curiosità e tanto altro.

Per i più piccoli, e non solo, torna anche il Villaggio di Babbo Natale: Ludos in legno, laboratori, Casa di Babbo Natale, casette degli Elfi, dove tutti i bambini potranno giocare con gli aiutanti di Babbo Natale e imbucare la letterina nella magica cassetta dei desideri.

Punti di ristoro dei commercianti saranno funzionanti per tutta la giornata. Al calar della sera è prevista l’accensione delle luminarie natalizie accompagnata da un suggestivo spettacolo con le farfalle luminose.