Tra la UYBA e Velasco finisce malissimo: il coach si dimette, il club accusa la Fipav

Il lavoro effettivo di Julio Velasco a Busto Arsizio è durato meno di tre mesi. Ieri sera – lunedì 20 – il tecnico argentino si è dimesso da capo allenatore della Uyba Volley chiudendo in questa maniera una situazione che si era fatta pesante e piuttosto grottesca.

Velasco, come noto, è stato nominato nuovo commissario tecnico della nazionale femminile (dal 1° gennaio), una scelta fatta dalla Federazione (FIPAV) che però non ha concesso al coach il cosiddetto doppio incarico (ammesso che a Velasco interessasse questa possibilità). La società del presidente Pirola nel frattempo aveva chiesto e ricevuto appoggio alle altre società della LegaVolleyFemminile per perorare la propria causa, una mossa che però, come previsto, non è servita a far cambiare idea in casa FIPAV.

E così si è arrivati al divorzio, non certo indolore per una società che aveva puntato tutto sul 71enne leggendario allenatore sudamericano. E che aveva lasciato a Velasco campo libero per costruire una squadra molto giovane e molto italiana, anche a costo di rinunciare a giocatrici esperte con l’idea di far crescere i talenti del futuro. Ed è con questa rosa che ora la UYBA dovrà provare a salvarsi, senza più il suo “faro”. Vedremo presto con quale nuovo coach.

Il club biancorosso infatti ribadisce con forza le proprie posizioni in un lungo comunicato nel quale spiega apertamente che nel contratto di Velasco non erano contenute clausole che permettevano una rescissione, mentre sarebbe stato possibile accettare il doppio incarico. La UYBA inoltre conferma di non essere stata contattata dalla FIPAV al momento della scelta di Velasco come c.t. e «riserva di verificare nel proseguo tutte le opportune azioni a sua tutela, a qualsiasi titolo».

La chiusura del comunicato è altrettanto dura: «Spiace aver sinora vissuto, solo noi di UYBA, un trattamento mai immaginabile, lesivo del rispetto, dell’etica sportiva e delle regole che la FIPAV dovrebbe garantire ed esserne di esempio». Di seguito il comunicato integrale.