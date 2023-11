Tra risotti e corteo, in migliaia per la festa di San Martino a Varese

(Foto di Matteo Milani per Nani Studio)

Sono stati in migliaia a partecipare alla trentatreesima edizione della celebrazione varesina della Festa di San Martino, che trasmette l’insegnamento del santo che se sei fortunato devi contribuire con la tua fortuna nelle vite di chi non lo è.

Molti i volontari coinvolti e i negozi di via San Martino impegnati nella celebrazione: solo per la tradizionale risottata, sono state 400 le porzioni distribuite a pranzo. Un risotto buonissimo gustato a prezzi “politici” (5 euro a porzione) che ha permesso di contribuire alle attività della Caritas: la somma raccolta durante le due giornate, verrà infatti convertita in buoni spesa per le famiglie più bisognose.

In moltissimi hanno inoltre partecipato alla tradizionale rievocazione storica che ha visto arrivare San Martino sul suo cavallo, oltre agli ormai tipici dolci di San Martino creati appositamente per la festa dalla pasticceria Maculan di Varese. Intorno, bancarelle ed eventi, come il mangiafuoco e Babbo natale. Tra gli “espositori” anche una bancarella di “bambini generosi” che ha contribuito alla raccolta fondi vendendo vestiti giocattoli e libri usati.