Tragedia nel Locarnese: cade da 4 metri e perde la vita colpito dalla pianta che stava tagliando

La Polizia cantonale comunica che oggi poco dopo le 11.30 a Brione Verzasca presso un’abitazione privata si è verificato un gravissimo infortunio. Un 50enne cittadino svizzero domiciliato nel Locarnese stava effettuando il taglio di un albero con una motosega in una parte di terreno rialzata.

Stando a una prima ricostruzione e per cause che l’inchiesta di polizia dovrà stabilire, è stato dapprima colpito dalla pianta per poi cadere da un’altezza di circa 4 metri.

Sul posto sono intervenuti agenti della Polizia cantonale e, in supporto, della Polizia Intercomunale del Piano, nonché i soccorritori del Salva e della Rega, che nonostante i tentativi di rianimazione non hanno potuto che constatare la morte del 50enne.