Trasporto pubblico locale in Lombardia. Astuti chiede più soldi e una nuova legge

«Il trasporto pubblico locale in Lombardia, fuori dalle aree urbane, è al collasso, ma la Regione, nonostante l’inflazione, l’aumento del costo del lavoro e del carburante, da 15 anni stanzia sempre la stessa cifra che ovviamente non può essere sufficiente. Il risultato è quindi evidente, soprattutto fuori dalle aree urbane, dove non ci sono i grandi comuni che investono risorse proprie» – così il consigliere regionale del Pd Samuele Astuti riassume il tema principale del convegno organizzato lunedì scorso dal gruppo consiliare del Pd per fare il punto sulle criticità e le prospettive del trasporto pubblico locale, in particolare quello su gomma.

«Il trasporto pubblico su gomma – sottolinea Astuti – nonostante in Lombardia riguardi i tre quarti del totale del traffico di passeggeri, per un totale di 4 milioni di passeggeri al giorno (tra cui moltissimi studenti) riceve dalla Regione risorse proporzionalmente molto inferiori rispetto a Trenord, a cui ogni anno sono destinati 90 milioni di euro in più per la parte corrente, a fronte di un servizio per gli utenti sempre più costoso (dopo gli aumenti del settembre 2022 e poi ancora del settembre 2023) e sempre meno efficiente. Basti pensare, in particolare, ai disagi della tratta Laveno-Varese Nord che provocano, a cascata, ritardi anche sui treni della tratta Varese Nord-Milano Cadorna».

Secondo Astuti la Regione deve destinare più risorse e rivedere la governance, «Va fatto in modo che i Comuni e le autonomie locali siano meglio rappresentati e possano far sentire la loro voce. Non si tratta dunque soltanto di riorganizzare le risorse, ma anche di rimettere in discussione le regole – conclude il consigliere dem – La legge regionale che gestisce il trasporto pubblico ha quasi 12 anni e deve essere completamente ridisegnata, perché non ha disposto in modo adeguato la capacità decisionale e il ruolo degli enti locali. Comuni, Provincie e Regione devono essere allineati per raggiungere lo stesso obiettivo, altrimenti non ci sarà modo di migliorare il servizio, essenziale anche per l’ambiente».