Tre giorni per scoprire Liszt, con il festival “Spirto gentil” a Gallarate

Ritorna a Gallarate il consueto appuntamento con il festival di musica classica “Spirto Gentil- l’avventura dell’ascolto”, proposto dal Centro Culturale Tommaso Moro. Ideato da Francesco Pasqualotto, è articolato come sempre anche su concerti-lezioni.

La XIII edizione. è dedicata a Franz Liszt, “virtuoso e poeta, visionario e profeta”: è in programma nei giorni 9,10 e 11 novembre al Teatro del Popolo.

“Ascoltare la variegata opera di Liszt vuol dire immergersi in un’intensa esperienza musicale e umana che percorre

buona parte del XIX secolo e, per certi versi, anticipa molti temi del XX. Si tratta di un itinerario umano e artistico

affascinante e non privo di contraddizioni: Liszt fu virtuoso del pianoforte, ma anche delicato poeta, attratto dal

successo mondano e poi invece riservato abate. La sua inesausta ricerca lo avvicina alla sensibilità e all’inquietudine

dei nostri tempi”.

Gli appuntamenti

GIOVEDI’ 9 NOVEMBRE – ORE 21:00

LISTZ E IL PIANOFORTE

Pianista: M° Francesco Pasqualotto

Concerto introduttivo del M° Francesco Pasqualotto, con esecuzione dei “12 studi trascendentali”

VENERDI’ 10 NOVEMBRE – ORE 11:00

LIST, APOGEO E CONCLUSIONE DEL ROMANTICISMO

Concerto lezione a cura del M° Francesco Pasqualotto, aperto a tutti ma indirizzato specialmente

alle classi Quinte delle scuole superiori

VENERDI’ 10 NOVEMBRE – ORE 21:00

LISTZ E I SUOI AMICI

Pianista: M° Davide Macaluso

Il concerto esplora i rapporti musicali fra Liszt, Chopin e Wagner. Vi sarà inoltre un momento dedicato all’improvvisazione, una prassi frequentissima nell’Ottocento e praticamente scomparsa oggi nel mondo classico

SABATO 11 NOVEMBRE – ORE 16:00

MARATONA LISTZ

Quasi due ore dedicate alle opere di Liszt a cura degli studenti dei Conservatori di Gallarate e Alessandria

SABATO 11 NOVEMBRE – ORE 21:00

L’ULTIMO LISTZ

Direttore M° Magistrali; Coro Pieve del Seprio; Baritono: Piermarco Viñas Mazzoleni; Arpa: Dora Scapolatempore; Pianoforte: M° Francesco Pasqualotto

Ingresso libero

