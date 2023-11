Tre runners del Legnanese al traguardo della Maratona di New York, la maratona più famosa e più partecipata del mondo che quest’anno ha tagliato il traguardo della 52° edizione, richiamando ancora una volta più di 50mila partecipanti sulle strade della Grande Mela, tra cui quasi 2.500 italiani.

Il podista del nostro territorio più veloce sui 42.195 metri del percorso è stato Lamberto Guzzetti, 61enne di Rescaldina che è arrivato a Central Park in 3 ore, 51 minuti e 18 secondi, 11.217° sui 51.290 partecipanti, 8433° tra gli uomini e 506° tra gli italiani. Poi Clauda Menegatti, 44enne di Legnano, che ha tagliato il traguardo in 4 ore, 4 minuti e 19 secondi, 15.833° nella classifica generale, 4.504° tra le donne e 755° tra gli italiani. Chiude il terzetto Lorenzo Della Grazia, 49enne di Rescaldina alla sua terza partecipazione alla Maratona di New York dopo quelle del 2015 e del 2018, che ha chiuso la corsa in 4 ore, 20 minuti e 7 secondi al 21.231° posto, 14.402° tra gli uomini e 1.053° tra gli italiani.

Nata nel 1970 dall’intuizione di Vincent Chiappetta, presidente del New York Road Runners Club, e di Fred Lebow, la prima edizione della maratona vide 127 partenti impegnati a correre su quattro giri del Central Park. Già dal 1976, però, la Maratona di New York ha un percorso che tocca tutti e cinque i boroughs della Grande Mela: Staten Island, Brooklyn, Queens, Bronx e Manhattan.

Dalla metà degli anni ’80, poi, la maratona si corre a inizio novembre. E così è stato anche quest’anno, con Hellen Obiri che domenica 5 novembre è stata la prima a tagliare il traguardo tra le donne, quasi in volata davanti da Letesenbet Gidey e Sharon Lokedi, mentre tra gli uomini si è aggiudicato la vittoria dopo una cavalcata solitaria – con tanto di nuovo record della competizione – Tamirat Tola, seguito da Albert Korir e Shaura Kitata. Primo tra gli italiani Iliass Aouani, settimo in classifica generale.