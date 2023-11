Trent’anni “in parete”: la scuola di alpinismo del Cai di Gallarate festeggia con Della Bordella

La Scuola di alpinismo Colibri festeggia i primi trent’anni di attività, dalla costituzione nel 1994: una scuola che è un riferimento di livello nazionale per gli appassionati di montagna.

Il primissimo “Gruppo Colibrì” è stato fondato nel 1972 e due anni dopo, 1974, è partito il primo corso di alpinismo, che nel 1994 ebbe una evoluzione in una vera e propria Scuola di alpinismo, costituita dentro al Cai di Gallarate.

L’attuale direttore della Scuola è l’istruttore nazionale di alpinismo Gianfranco Battiston, ai suoi ordini un organico di ben 36 istruttori: cinque istruttori nazionali di alpinismo, scialpinismo e arrampicata, sei istruttori regionali di alpinismo, sei istruttori regionali di alpinismo, due istruttori specializzati nell’arrampicata in età evolutiva e altri 18 istruttori sezionali. Di questo gruppo spicca la guida alpina Cristian Candiotto e Gianmauro Croci famoso per la straordinaria attività alpinista membro del Club alpino Accademico del CAI e dell’analoga associazione francese Groupe de Haute montagne G.H.M.

Una realtà sempre attiva: nel solo 2023 la Scuola alpinistica Colibrì ha organizzato il quarantatreesimo corso di Alpinismo, il ventunesimo di scialpinismo, il tredicesimo di ferrate, il settimo di arrampicata libera e la prima edizione di autosoccorso in valanga per un totale di 85 corsi. Ogni corso comprende in media tra i 10 e i 15 iscritti con un migliaio di allievi coinvolti da tutte le sezioni.

La serata per celebrare i trent’anni della scuola Colibrì

Venerdì 17 novembre alle 21 serata eccezionale, intitolata “La via meno battuta”, per la Scuola di alpinismo e scialpinismo del CAI di Gallarate al Teatro del popolo di Gallarate verrà ospitato l’alpinista varesino Matteo della Bordella, che porterà le straordinarie immagini delle sue spedizioni in Patagonia e in Groenlandia. L’evento si svolge all’interno dell’edizione 2023 del festival cinematografico CineCime, proposto dalla sezione locale del CAI che prevede la sfilata di pellicole che raccontano il punto di vista di diversi alpinisti.

Ad affiancare l’ospite sul palco ci sarà Antonio Maginzali, il presidente della sezione del CAI di Gallarate e istruttore regionale di alpinismo della Scuola Colibrì, Gianfranco Battiston e Gianmauro Croci.

Durante la serata verrà presentato l’annuario del trentesimo della Scuola Colibrì, un volume che ne celebra la storia e raccoglie una collezione di contributi degli istruttori che sono attualmente o sono stati parte della Scuola in questi 30 anni. Per un attimo si sono reinventati scrittori per raccontare di salite e discese, di amicizie e avventure, di risate e ricordi, di ammirazione e ironia.