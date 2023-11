Trentesima edizione per “La Cava”: la presentazione del volume è a Malnate

Il 2023 è l’anno della trentesima edizione della pubblicazione “La Cava”, curata dall’Associazione Ricerche Storiche (ARS), presieduta da Antonio Sassi. Questa pubblicazione offre nuovi articoli d’approfondimento sulle vicende e sui personaggi che hanno caratterizzato la città di Malnate nel corso del tempo. Il volume numero 30 verrà presentato sabato 2 dicembre nell’aula magna della Scuola Media di Malnate alle 17.

Tra i temi affrontati in questo volume, Maurizio Ampollini approfondisce la figura di Emilia Villoresi, scrittrice per l’infanzia, traduttrice, poetessa e autrice di opere teatrali. Lucio Bortolato parla del progetto della tramvia tra Varese e il Gaggiolo, mentre ancora Maurizio Ampollini approfondisce il tema del vicariato foraneo di Malnate. Maria Vittoria Della Bosca presenta uno studio sull’ostetrica Ada Frattini. Inoltre, il presidente di ARS, Antonio Sassi, ricostruisce i settant’anni di presenza dell’Avis a Malnate e Giosuè Romano firma un articolo sui trent’anni di attività del gruppo teatrale dei Tra-ballanti.

Tra le figure malnatesi al centro di questo volume della Cava, c’è anche quella del pittore Albino Ambrosetti: «Grazie alla figlia Marinella – spiega Antonio Sassi – ripercorreremo il suo percorso artistico e umano. Inoltre, abbiamo ricevuto in dono dalle figlie stesse del pittore diverse cartoline illustrate dal pittore Silvio Bonelli, maestro e amico di una vita di Albino. Si tratta di cartoline da collezione, con soggetti diversi; il ricavato dalla loro vendita sarà devoluto alla nostra associazione in occasione del trentesimo numero della Cava. Nel complesso, in tutti questi anni, abbiamo offerto all’attenzione dei malnatesi e, più generale, a chiunque voglia approfondire la storia della nostra località ben 260 tra ricerche, dossier, testimonianze, rubriche, documenti ed editoriali. Ora, siamo pronti ad accogliere la disponibilità di sponsor e benefattori che vogliano contribuire economicamente alla nostra pubblicazione per garantirne la continuità».

Durante la presentazione di sabato 2 dicembre sarà anche possibile ammirare o acquistare dei dipinti di Albino Ambrosetti, mentre vanno segnalate le ormai consuete rubriche “Cronache d’altri tempi”, firmata da Enrica Gamberini, e “L’anno che è trascorso”, a cura di Giuseppe Maresca.