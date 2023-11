Trentesima edizione per la Maratonina di Busto Arsizio e l’Atletica San Marco festeggia 50 anni

Domenica 12 novembre torna la “Maratonina Città di Busto Arsizio”. Sarà un’edizione speciale, organizzata dall’Atletica San Marco con la collaborazione e il patrocinio dell’Amministrazione comunale, nell’ambito del calendario degli eventi di Busto Città Europea dello sport e in concomitanza con il 50esimo della società.

Per la società sportiva è un doppio anniversario visto che siamo attivati alla 30^ edizione della Maratonina prevede tre competizioni: la mezza maratona competitiva certificata FIDAL. la 21 km non competitiva (quarta edizione) e la 9.9 km non competitiva, la 9.9k B.A. RUN, che si svolgerà lungo un percorso che coinciderà prevalentemente con la seconda parte dei 21 km, con il suggestivo passaggio in centro città.

Novità di quest’edizione la manifestazione “1000 metri per l’inclusione” per gli atleti FISDR, organizzata in collaborazione con Pro Patria ARC a sostegno del progetto di atletica leggera e disabilità “Tutti abili e tutti inclusi”. Il presidente Marco Clivio ci tiene molto a quest’iniziativa: «Per noi è davvero motivo di orgoglio poter includere il più possibile e questa iniziativa è molto legata anche al ricordo di Alfio Torre, un nostro iscritto deceduto tragicamente quest’anno. La sua famiglia ha chiesto che la nostra raccolta fondi in suo nome fosse indirizzata all’iniziativa della Pro Patria Arc». Insieme ad Alessandro Mescia, altro iscritto deceduto recentemente, verrà ricordato con un minuto di silenzio.

La partenza è prevista in viale Cadorna, nella zona antistante i Molini Marzoli, alle 8.55 partirà la 1000 metri per l’inclusione, alle ore 9.00 partirà la 9,9 k BA RUN, alle 9.30 la 21 competitiva e a seguire la 21 non competitiva. Gli iscritti al momento sono 1100, tra cui una cinquantina di atleti FISDIR, e l’obiettivo dei 1300 è a portata di mano e creerà un importante indotto che supera le 3 mila persone, molte dormiranno nelle strutture della zona la sera prima. L’arrivo (verso le ore 10.40 i primi atleti della mezza maratona) sarà in via Ugo Foscolo.

Come sempre il ristoro, gli spogliatoi, le docce e il village saranno situati al palazzetto di via Ariosto. Il village aprirà i battenti per il ritiro dei pettorali e pacchi gara (e per l’iscrizione alla 9,9), sabato pomeriggio dalle ore 15 alle ore 19, mentre domenica mattina sarà possibile effettuare il ritiro dalle ore 8 sino alle ore 8.45.

L’assessore allo Sport Maurizio Artusa ha sottolineato l’importanza dell’iniziativa: «È la gara podistica più importante che si svolge in città. È alla trentesima edizione, organizzata da Atletica San Marco che compie 50 anni proprio nell’anno di Busto Arsizio Città europea dello Sport. Proprio per questo abbiamo raddoppiato il nostro contributo è fornito supporto logistico».

Clivio aggiunge: «Amministrazione e Assb ci stanno sempre vicini e questo evento riesce così bene anche per questo. A loro si aggiunge l’aiuto importante degli sponsor. Il nostro ringraziamento va anche alle associazioni sportive che stanno collaborando con noi e agli oltre 200 volontari che garantiranno la gestione di tutto l’evento in sicurezza e in maniera funzionale. Una mezza maratona richiede davvero uno sforzo notevole che facciamo volentieri ma che senza alcuni tasselli sarebbe impossibile da realizzare».

Per ulteriori informazioni sull’evento è possibile collegarsi al sito www.maratoninadibusto.it