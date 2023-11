Trovato un cadavere a Laveno Mombello: corpo in avanzato stato di decomposizione

Nel pomeriggio di venerdì è stato trovato il cadavere di un un uomo a Laveno Mombello. (immagine di repertorio)

Il corpo era in avanzato stato di decomposizione e si trovava in un’area ai margini dell’abitato in una zona situata nella parte a monte della via Labiena, strada principale di ingresso in città provenendo dalla Valcuvia.

A ritrovare il corpo della persona attorno alle 16 è stato un architetto che sta occupandosi della ristrutturazione di alcune serre, che ha visto i resti e ha dato l’allarme ai carabinieri.

Sul posto gli uomini della compagnia di Luino e del reparto operativo di Varese oltre al medico legale per i rilievi del caso.

Il corpo era vestito, con jeans e indumenti non pesanti, inoltre aveva nelle immediate vicinanze un marsupio di colore nero. Sono in corso attività di identificazione da parte delle forze dell’ordine per dare un nome e un’identità al cadavere.