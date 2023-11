Truffe agli anziani, incontro di prevenzione a Cassano Magnago

A Cassano Magnago arriva un nuovo incontro di prevenzione delle truffe agli anziani: dopo una serie di segnalazioni (e anche dopo una serie di episodi andati a segno nei Comuni vicini) il Comune ha organizzato un momento per gli anziani, per giovedì 30 novembre, all’ex chiesa di San Giulio, alle 15.

Saranno presenti il sindaco Pietro Ottaviani, il tenente colonnello Andrea Poletto comandante i carabinieri di Busto Arsizio, il comandante della Polizia Locale Raffaele Esposito, la consigliera delegata al controllo di vicinato Nicoletta Stagni, il parroco don Andrea Ferrarotti.

Prevenzione truffe, i consigli del sindaco

A seguito delle segnalazioni pervenutemi in merito alle truffe agli anziani ed alcuni, falsi, cartelli affissi sui portoni delle abitazioni “del Ministero dell’Interno” avviso tutti i cassanesi di stare molto attenti.

Quello che sta succedendo nella nostra Città è un fenomeno particolarmente odioso, perché in grado non soltanto di intaccare il patrimonio, ma di ledere la stessa dignità dell’ anziano. Per gli anziani, la truffa, oltre al danno economico che comporta, può purtroppo avere ripercussioni molto serie sulla salute e sulle condizioni di vita: vi è il rischio, infatti, che le persone truffate si chiudano in loro stesse, compromettendo la propria autonomia e socialità. Questo comunicato stampa vuol richiamare l’attenzione di tutti i cassanesi poiché, nel campo della sicurezza, facendo sistema si possono conseguire migliori risultati a difesa del patrimonio degli affetti. Il mio obiettivo non è quello di creare allarme ma di fornire alle persone informazioni che consentano loro di tutelarsi dai truffatori e dai malintenzionati.

Spero che le brevi informazioni, di seguito riportate, possano essere di aiuto e quindi attenti ai:

TRUFFATORI

I truffatori possono essere uomini o donne, di qualunque età;

se operano in borghese, generalmente vestono in maniera elegante;

se indossano delle finte divise, presentano incompletezze e contraffazioni facilmente individuabili. Sia che indossino abiti civili che l’uniforme possono esibire fin tesserini di riconoscimento;

di norma, i truffatori usano modi gentili ma decisi, sono molto bravi a parlare, si mostrano colti ed esperti nei campi di loro interesse e, spesso, cercano di disorientare la vittima con un fiume di parole;

potrebbero conoscere il tuo nome e cognome o fingere, con frasi semplici e brevi, di conoscere figli, mariti, mogli, nipoti o altri parenti;

possono operare da soli, ovvero con uno o più complici per dividersi i compiti;

potrebbero utilizzare una persona che vuole offrirti aiuto, ma in realtà è un loro complice.

PORRE ATTENZIONE ALLA PROPRIA SICUREZZA

Gli Enti socio-assistenziali come l’INPS o l’INAIL non hanno personale operativo che faccia telefonate o visite a domicilio a tolo di prevenzione, accertamento o per ragioni amministrative. Lo stesso discorso vale per le ASL, con la sola eccezione delle visite specialistiche domiciliari, che però vengono richieste dal medico di base, concordate con l’ufficio competente e preannunciate in modo inequivocabile al paziente. Nessuna azienda di fornitura di servizi manda funzionari a casa degli utenti per riscuotere l’importo di bollette, per controllare o per eseguire rimborsi. Le visite dei tecnici vengono comunicate all’utente specificando l’ora e il giorno della visita, oltre ai motivi dell’intervento e le modalità in cui avverrà. Le banche offrono servizi soltanto presso gli sportelli, per corrispondenza, con carte di credito o su Internet. Le attività della parrocchia e la beneficenza vengono usate spesso come scusa da chi vuole entrare in casa tua con cattive intenzioni. È bene sapere, quindi, che le parrocchie e le associazioni a scopo benefico:

lasciano lettere nella buca della posta;

lasciano avvisi e manifesti nell’androne del palazzo;

non inviano volontari a casa.

In ogni caso, qualora vi accorgiate di movimenti sospetti, ovvero siete vittime di un reato, contattate immediatamente le Forze dell’Ordine, perché sono al vostro servizio per garantirvi sicurezza, telefonate subito al 112.