Tutta Luino, dalle associazioni alle istituzioni, dice addio al professor Giovanni Manserra

Passione, cura, amore: sono questi gli ingredienti che hanno costantemente permeato l’impegno del professor Giovanni Manserra, spirato ieri dopo una lunga malattia, lasciando un grande vuoto nella sua famiglia e nell’intera comunità di Luino.

Una grande dedizione che si è manifestata con intensità sia nel ruolo di professore di educazione fisica all’Istituto Comprensivo “B.Luini” , sia come ex vicepreside e allenatore di calcio. Un uomo che, come ricorda il primo cittadino Enrico Bianchi, ha svolto un compito significativo nel contesto scolastico, ma che ha saputo estendere la sua influenza anche al di là. Conservando, sempre, una profonda passione per la sua Harley Davidson.

Simpatico, sensibile e determinato, il professor Manserra è ricordato come una persona con cui «era facile condividere certi temi» racconta l’assessore allo Sport Ivan Martinelli, ripercorrendo un episodio condiviso con lui: «Era la fine degli anni 90′ e io ero presidente della Canottieri Luino. Insieme a Giovanni, siamo riusciti a avviare un bellissimo progetto per introdurre il canottaggio nell’ambito scolastico. Grazie alla sua passione, siamo riusciti a organizzare il primo campionato interstudentesco, coinvolgendo molte scuole del territorio. Riuscimmo a portare per la prima volta il canottaggio “fuori dall’acqua” e renderlo accessibile a tutti i giovani. Un progetto che si è sviluppato grazie alla sua visione, perché lui ci credeva molto, come in tutto quello che faceva».

Amato moltissimo dai suoi studenti e ben noto nel panorama calcistico locale, Giovanni conservava un’amore per tutti gli sport «e la sua passione riusciva a contagiare chiunque. Lui aveva compreso davvero quanto lo sport fosse cruciale per i giovani, per i valori e gli insegnamenti che porta con sé. Grazie Giovanni».

I funerali si terranno sabato 25 novembre, alle ore 11, presso la Chiesa del Sacro Cuore di Voldomino.