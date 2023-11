Tutti i numeri della violenza sulle donne della Questura di Varese nel 2023: “Questo non è amore”

La Polizia di Stato ha reso noti alcuni dati inerenti ai reati commessi contro le donne dal 1° gennaio 2023 fino ad oggi. La Squadra mobile di Varese ha eseguito 38 denunce per violenza sessuale, 61 per maltrattamenti, 19 per atti persecutori e 35 per lesioni aggravate e per violenza privata.

L’Ufficio prevenzione generale del soccorso pubblico, grazie all’azione di monitoraggio e intervento sul territorio, ha effettuato 38 denunce per reati da “codice rosso”, 2 arresti in flagranza per maltrattamento e 154 interventi per liti in famiglia. Il Questore di Varese ha emesso 38 provvedimenti di ammonimento per atti persecutori e 24 per violenza domestica.

Il Commissariato di Busto Arsizio ha raccolto 11 denunce per lesioni e percosse in ambito di violenza domestica, 7 per atti persecutori, 21 per maltrattamenti e 5 per violenza sessuale. Inoltre sono stati comminati 5 divieti di avvicinamento, 1 di allontanamento dalla casa familiare e 3 custodie cautelari in carcere. A Gallarate invece si contano 12 denunce per maltrattamenti in famiglia e lesioni, 7 per violenza sessuale e 1 per atti persecutori.

Alla luce di questi dati, la Polizia di Stato ha organizzato per giovedì 23 novembre il consueto evento a sostegno della campagna “Questo non è amore”, con lo scopo di sensibilizzare l’opinione pubblica a combattere il continuo aumento di questi reati. Il camper della Questura di Varese sarà in piazza dei Bersaglieri a Busto Arsizio dalle 9 alle 12 dove saranno presenti gli agenti della Polizia Locale. Parteciperà anche la Polizia Anticrimine di Varese e Busto.

A supporto dell’evento ci saranno Cinzia Di Pilla, responsabile del centro antiviolenza, e Luciana Lucetto, dell’associazione Icore di Marnate. Alle 10.30 interverranno Emanuele Antonelli, sindaco di Busto Arsizio, e gli assessori Manuela Maffioli, Cinzia Daniela Cerana e Paola Reguzzoni.