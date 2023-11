Ultimi due Wild Camp INSUBRIPARKS del 2023 all’interno del Parco della Pineta di Appiano Gentile e Tradate

Se c’è qualcosa che attira l’attenzione dei bambini più di un nuovo videogioco o di un cartone animato, è sicuramente l’opportunità di esplorare, scoprire e vivere avventure all’aria aperta. E cosa potrebbe esserci di più emozionante di un’esperienza di un campo allestito in mezzo ai boschi? Pensateci pure, ma la risposta è una e sola: INSUBRIPARKS con i suoi Wild Camp organizzati per i più piccoli e per le loro famiglie, una delle molte attività proposte dai Parchi facenti parte della rete e dagli operatori che lavorano sul territorio (scopri di più su www.insubriparksturismo.eu sezione Attività).

Se siete pronti a staccare la spina dalla routine quotidiana ecco, questa è l’occasione e vi aspettiamo il 25 novembre e il 2 dicembre per vivere un’esperienza indimenticabile: una giornata di avventura nel verde delle nostre aree protette del Parco Pineta.

I programmi dei Wild Camp Insubriparks sono riservati alle famiglie con ragazzi dai 6 ai 13 anni accompagnati da almeno un genitore e sono completamente gratuiti previa registrazione nella piattaforma di prenotazione Method geographicalexploring.com/insubriparks/ oppure su insubriparksturismo.eu nella sezione Attività dove si può trovare anche la locandina con il programma della giornata.

Cosa Aspettarsi da queste avventure:

· Esplorazione dei boschi: un’occasione per scoprire i segreti dei boschi, in compagnia di guide esperte pronte a svelare gli aspetti più affascinanti dell’ecosistema circostante.

· Lezioni di Sopravvivenza: imparare a costruire uno zaino e realizzare un rifugio.

· Attività Avvincenti: realizzare i ponti di corda e sperimentare il tiro con l’arco istintivo.

· Merenda intorno al fuoco: accensione del fuoco nel braciere e merenda con i marshmallow.

· Scoperta del nostro sistema solare: spettacolo al nuovo EcoPlanteario del Centro Didattico Scientifico di Tradate (solo per la data del 25 novembre).

Explorer Experience – 25 novembre

Se siete pronti a diventare esploratori per un giorno, il 25 novembre è arrivato il momento per immergervi nella natura selvaggia per dare spazio alla fantasia e a creare ricordi indimenticabili. Il punto di ritrovo è al Centro Didattico Scientifico ed EcoPlanetario a Tradate alle 10.00, prima di avviare le attività, gli esperti naturalisti presenteranno il progetto e la giornata.

Intorno alle 10.30 i partecipanti saranno impegnati nella realizzazione di un campo tendato con l’approfondimento delle tecniche di organizzazione e di allestimento. Si parlerà anche di tecniche di vita in natura con l’orientamento sensoriale e un’escursione nei sentieri del Parco. Dopo il pranzo che dovrà essere preparato a casa, alle 14.00 si potrà visitare l’EcoPlanetario e compiere un viaggio nello spazio alla scoperta dei Pianeti e delle costellazioni guidati dal team di Astronatura. Seguirà una dimostrazione di accensione del fuoco e la consegna degli attestati di partecipazione.

«Durante i nostri Wild Camp i genitori hanno l’occasione di condividere momenti speciali con i loro piccoli esploratori, riscoprendo il piacere di giocare all’aria aperta, di imparare insieme e di vivere un’avventura emozionante, creando un profondo legame con la natura – spiegano i professionisti di Method –. Questa non è solo un’opportunità per avvicinarsi alla natura, ma un momento per creare ricordi indelebili in famiglia. Siamo dunque felici di aver potuto costruire queste esperienze per il progetto INSUBRIPARKS che certamente continueremo a proporre dato anche il successo riscontrato».

Riscopriamo la natura tra sentieri e attività – 2 dicembre

Il secondo appuntamento è per sabato 2 dicembre al Parco Pineta ad Appiano Gentile. Il ritrovo è al parcheggio del Centro Sportivo (via Ordenada angolo Largo A. Moratti) – alle ore 10.00 – da dove si partirà per una camminata tra i sentieri del Parco Pineta attraversando le belle cascine che caratterizzano quest’area. Verso le 12.00 si entrerà nel vivo con la costruzione di uno zaino e la realizzazione di un rifugio. Dopo il pranzo al sacco sotto gli alberi (il pranzo deve essere portato da casa) ci si avventurerà con la realizzazione dei ponti di corda, una sessione di tiro con l’arco istintivo e di nuovo via! In marcia verso la Cascina Kepos per una genuina merenda offerta ai partecipanti, dove non mancherà il braciere per arrostire i marshmallow. Dopo la consegna degli attestati di partecipazione si ritornerà al punto di ritrovo accompagnati dai volontari di CamminAppiano.

«Siamo molto contenti di poter patrocinare e ospitare nel nostro Comune un’attività così bella e costruttiva per le famiglie – afferma Davide Belluschi, Assessore a sport, turismo, politiche giovanili e comunicazione del Comune di Appiano Gentile -. Si tratta di un’occasione nuova per i nostri cittadini, ma non solo, per vivere in maniera differente l’area protetta del Parco Pineta che caratterizza il nostro territorio. Un’iniziativa che abbiamo dunque sostenuto con il nostro Patrocinio e che saremo felici di poter ospitare anche in futuro».