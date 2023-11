Un cane d’assistenza per aiutare Giorgio a superare le piccole-grandi difficoltà della vita

L’associazione Amici di Tommy e Cecilia scende in campo al fianco di Giorgio per aiutarlo nel suo viaggio di crescita e inclusione insieme a Bea, una cucciola di labrador.

A Sesto Calende Giorgio è un volto noto, così come lo è il suo sorriso, da ragazzo solare, allegro e socievole.

È nato con malformazioni cerebrali congenite, che lo hanno portato ad essere non-verbale e con un ritardo psico-motorio globale molto importante, rientrando nello spettro autistico. Negli anni è diventato anche un ambasciatore della onlus Amici di Tommy e Cecilia – l’associazione che si occupa di sostenere progetti di inclusione e accessibilità per bambini con disabilità sul Lago Maggiore – ed a breve la sua presenza vedrà al suo fianco una cucciola di labrador tutta per lui: Bea, che lo aiuterà nel duplice ruolo di amica a quattro zampe e di cane d’assistenza.

La domenica mattina è un momento speciale all’interno della vita quotidiana Giorgio, per lui la camminata sul lungofiume di Sesto Calende, immerso tra i passanti e i colori della natura, è un appuntamento imperdibile. Un momento di gioia e socializzazione che ha contribuito a definire la sua identità nella comunità sestese.

Il suo speciale rapporto con gli animali risale a diversi anni fa grazie alla pet-therapy a scuola. Ora, grazie all’impegno dell’associazione Il Mio Labrador e all’addestramento di Ale’s Dog Avenue, Giorgio avrà l’opportunità unica di accogliere nella sua vita Bea, una cucciola di labrador addestrata per diventare il suo cane d’assistenza personale.

Bea non sarà solo un animale domestico, ma un compagno di vita che accompagnerà Giorgio attraverso ogni sfida. Il suo ruolo sarà sostenerlo nei momenti difficili, giocare per stimolare la sua motricità, passeggiare rispettando i suoi tempi e garantire che Giorgio si senta sempre al sicuro e compreso, anche nelle passeggiate sul lungofiume a lui tanto care.

Il crowdfunding per un sogno condiviso

Tuttavia, affrontare il costo di un percorso così speciale è una sfida. Le famiglie di persone con disabilità come quella di Giorgio spesso devono far fronte a spese considerevoli per garantire il benessere dei propri cari. In risposta a questa necessità, è stata lanciata una campagna di crowdfunding su GoFundMe, la piattaforma numero uno al mondo per le raccolte fondi.

Ogni contributo, grande o piccolo, porta Giorgio un passo più vicino al suo sogno di accogliere Bea nella sua vita. Questa iniziativa non solo fornirà a Giorgio un compagno prezioso, ma anche un senso di inclusione e sostegno.