Un concerto a Gallarate per selezionare il pianista del “Premio delle Arti”

Il giorno 6 dicembre 2023 alle ore 20.30 al Teatro del Popolo di Gallarate si terrà il Gala Concert per il Premio delle Arti 2023.

Il repertorio pianistico affrontato spazia da Chopin a Brahms, da Prokofiev a Respighi, includendo pagine celebri come l’Intermezzo op. 117 n. 2 di Brahms, l’Andante Spianato e Grande Polacca Brillante op. 22 e la Ballata n. 3 op. 47 di Chopin, la Suite op. 14 di Bartòk. Non mancheranno compositori più ricercati, come gli armeni Khachaturyan (Toccata) e Rautavaara (Studio op. 42 n. 2).



Interpreti gli studenti del Conservatorio “Puccini” di Gallarate: Fabio De Bortoli, Beatrice Distefano, Luca Giola e Elisabetta Massironi, tra i quali sarà selezionato il pianista che concorrerà al Premio delle Arti 2023.

L’ingresso è libero.

Programma di sala

Luca Giola

J. Brahms, Intermezzo op. 117 n. 2

M. Moszkowski, Studio op. 72 n. 6

A. Khachaturyan, Toccata

Beatrice Distefano

F. Chopin, Andante Spianato e Grande Polacca Brillante op. 22

S. Prokof’ev, Secondo Movimento dalla Sonata n. 2 in Re minore, op. 14: Allegro Marcato

Elisabetta Massironi

O. Respighi, Notturno

R. Schumann, Slancio dai “Phantasiestücke” op. 12

E. Rautavaara, Studio op. 42 n. 2

Fabio De Bortoli

F. Chopin, Ballata n. 3 op.47

B. Bartók – Suite op.14: Allegretto, Scherzo, Allegro molto, Sostenuto