Un concerto benefico per sostenere la ricerca genetica “Made in Varese”

Il primo dicembre, la chiesa di Sant’Ambrogio in via Virgilio 7 sarà il palcoscenico di un evento musicale di beneficenza organizzato dal Lions Club Varese Sette Laghi. Il coro gospel dei Greensleeves – diretto da Fausto Caravati – si esibirà in un concerto il cui ricavato sarà devoluto all’associazione Caos, impegnata nella diffusione dell’importanza della prevenzione per tumore al seno, e ora anche nel sostegno della ricerca oncologica.

«Siamo orgogliosi di sostenere questa iniziativa – Ha commentato il presidente del Lions club Varese Sette Laghi Paolo Soru – Anche noi appoggiamo la ricerca e siamo lieti di devolvere le somme del nostro concerto natalizio ad uno scopo così importante».

Il sostegno che gli spettatori daranno con un offerta, aiuterà la ricerca in ambito genetico “Made in Varese”, come ha spiegato la presidente dell’Associazione CAOS Adele Patrini: «Ora per battere il tumore sul tempo, si va ad interrogare il DNA. Noi sosteniamo un progetto nell’ambito della ricerca genetica per personalizzare sempre di più prevenzione e terapia – spiega infatti -. L’ASST Sette Laghi sta facendo la differenza in questo scenario, che si sta aprendo in questi anni. Varese può veramente dire la sua nell’ambito di questa ricerca, per cui è importante che la sosteniamo: puntiamo al 100 per cento di guarigioni, e siamo sicuri che quando si raggiungerà questo, Varese sarà in prima linea».

Un traguardo che si può raggiungere con la forza della comunità: «Stiamo arrivando ad un’ incidenza impressionante del tumore al seno, si tratta di 60mila casi all’anno in Italia, di donne sempre più spesso giovani – Ha concluso Patrini – E’ ormai diventato un problema sociale, che si può risolvere proprio con la community. I Lions che sostengono le associazioni che aiutano l’ospedale creano un importante circolo virtuoso nella comunità».

«Il comune di Varese ha grande piacere a sostenere l’associazione Caos, e soprattutto sostenere tutto ciò che è prevenzione – ha commentato Rossella Dimaggio, assessora alle pari opportunità del Comune di Varese – Per noi è importante amplificare questo argomento. E per questo ringrazio i Lions, perchè noi ringraziamo a parole ma loro sostengono concretamente questa iniziativa. E’ importante far sapere che il tumore al seno non è piu spaventoso: la diagnosi precoce salva la vita».