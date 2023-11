Un concerto di Natale a Luino con il Coro polifonico Laus Deo

Il Centro Culturale San Carlo Borromeo di Luino invita amici e soci al tradizionale Concerto di Natale che si terrà domenica 3 dicembre alle ore 15 nel Santuario della Madonna del Carmine a Luino.

L’evento vedrà protagonista il Coro polifonico Laus Deo di Busto Arsizio, diretto dal maestro Gabriele Mara.

Come ormai da tradizione, il Concerto sarà l’occasione per sostenere la Campagna Tende 2023/2024 della Fondazione AVSI che anche quest’anno pone al centro il tema della PACE con il titolo “Desideriamo la pace. Diamole volti, i nostri” e intende essere una risposta concreta alla domanda “Che cosa posso fare io per la pace?”. La Campagna Tende 2023/24 ci propone di stare davanti a questa domanda, ci invita a non silenziare il bisogno che avvertiamo di attivarci per la pace, consapevoli che anche il più piccolo contributo che possiamo offrire ha in sé una forza generativa, capace di innescare processi di costruzione di pace.

Al termine del Concerto sarà possibile donare un contributo a favore dei progetti di sviluppo promossi dalla Fondazione. È inoltre possibile effettuare una donazione mediante Bonifico bancario sul conto di FONDAZIONE AVSI, IBAN IT 22 T 02008 01603 000102945081. Per maggiori informazioni invitiamo a consultare il sito: www.avsi.org

Il concerto è organizzato in collaborazione con la Comunità Pastorale “Madonna del Carmine”.