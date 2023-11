Un concorso per ricordare tre grandi giornalisti: Gaspare Morgione, Pier Fausto Vedani e Maniglio Botti

L’associazione Il Cavedio organizza un concorso per ricordare tre grandi giornalisti varesini: Gaspare Morgione, Pier Fausto Vedani e Maniglio Botti, quest’ultimo fu anche tra i fondatori nel 1997 dell’associazione organizzatrice. Furono tra le colonne portanti del quotidiano “La Prealpina“: Vedani ne fu anche direttore e Morgione condirettore e vignettista.

Il concorso ha un montepremi complessivo di 4000 euro a cui si aggiungono le pubblicazioni. Sono previste tre sezioni. La prima è quella dedicata al “corto letterario e l’illustrazione” giunta alla XI edizione, giornalismo e vignette.

SCRIVERE IL CORTO

La passione di Maniglio Botti erano “le canzonette”, la musica cosiddetta “leggera”, di cui conosceva tutto al punto da essere considerato un esperto in campo nazionale. A lui è dedicata questa sezione dal titolo NON SONO CANZONETTE.

TEMI: a) ALBERI NEL MONDO (sponsorizzato da Fito-consult) Versetto di ispirazione: Per fare l’albero ci vuole il seme (Sergio Endrigo); b) RACCONTO DI GUERRA E DI PACE (sponsorizzato da Anmig Varese). Versetto di ispirazione: É una storia vera che non mi dà pace (Gerardina Trovato); c) RACCONTO D’AMORE (sponsorizzato da Edizioni Il Cavedio) Versetto di ispirazione: Da una lacrima sul viso ho capito tante cose (Bobby Solo)

SCADENZA: 20 dicembre 2023

LUNGHEZZA: max 2600 battute spazi compresi SPEDIZIONE: concorso@ilcavedio.org – max 3 racconti per ogni sezione.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 15 euro per ogni racconto inviato.

ATTENZIONE: per i racconti che arriveranno entro le ore 24 del 30 novembre la quota di partecipazione è di euro 12. MODALITÀ DI PAGAMENTO: Bonifico intestato a IL CAVEDIO associazione culturale, Causale: Concorso iban: IT72 Q 05034 10800 00000 0017443 – BPM – Paypal: ilcavedio1997@libero.it

PREMI – 1.000 euro al primo classificato per ogni tema (totale 3.000 euro di premi). Possibilità di pubblicazione antologica riservata ai selezionati dalla giuria, i cui profitti saranno interamente devoluti alla Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica.

PREMIO SPECIALE VARESENEWS. Per i selezionati, pubblicazione sul quotidiano online VareseNews quotidiano online e pubblicazione sul sito www.ilcavedio.org

SEZIONE GIORNALISMO: ARTICOLI E VIGNETTE

Gaspare Morgione e Pierfausto Vedani sono stati due grandi giornalisti che hanno insegnato il mestiere a molte generazioni. Erano inseparabili, l’uno l’ombra dell’altro, uno direttore e l’altro condirettore. Presero in mano “l’eredità” del grande Mario Lodi, continuando la sua opera di apertura del giornale a tutti i protagonisti, nessuno escluso, della vita cittadina.

TEMI a) La pandemia, prima e dopo; b) La guerra in Ucraina; c) Il conflitto israelo-palestinese

Un articolo di max 2 cartelle (3600 battute spazi compresi). Una vignetta in formato A/5 SCADENZA: 20 dicembre 2023

SPEDIZIONE: concorso@ilcavedio.org – max 3 articoli, max 3 vignette. QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 12 euro per ogni articolo e gratuito per ogni vignetta.

ATTENZIONE: per gli articoli che arriveranno entro le ore 24 del 30 novembre la quota di partecipazione è di euro 10. Per le vignette è sempre gratuito, perché il nostro scopo è di promuovere un’arte di comunicazione immediata, della quale Gaspare Morgione fu un autentico maestro.

MODALITÀ DI PAGAMENTO: Bonifico intestato a Il Cavedio associazione culturale, Causale: Concorso iban: IT72 Q 05034 10800 00000 0017443 – BPM – Paypal: ilcavedio1997@libero.it

PREMI – 500 euro al primo classificato per articolo (sponsorizzato da Anmig Varese).

– 500 euro al primo classificato per vignetta (sponsorizzato da Anmig Varese). – Possibilità di pubblicazione antologica riservata ai selezionati dalla giuria.

– PREMIO SPECIALE VARESENEWS

Per i selezionati, pubblicazione sul quotidiano Varesenews e sul sito www.ilcavedio.org

REGOLAMENTO

Il Concorso, in lingua italiana, è aperto a tutti, senza distinzione di sesso, nazionalità, credo religioso e appartenenza politica.

Formattazione del testo: carattere Arial 12, interlinea 1,5 in formato Word. I testi potranno essere sia inediti sia editi, e i diritti di proprietà dell’autore.

Modalità di invio: Le opere dovranno essere inviate in due file entro le ore 24 del 20 dicembre 2023 a concorso@ilcavedio.org – Su una delle due copie dovranno essere indicati nome, cognome, luogo di residenza, telefono e mail dell’autore. Oppure in via cartacea, in due copie di cui una recante i dati dell’autore, all’indirizzo: IL CAVEDIO Cult aps piazza Motta, 4 – 21100 VARESE. Farà fede il timbro postale.

Tutti i racconti saranno letti da una giuria, il cui giudizio è da ritenersi insindacabile e inappellabile. I diritti sulle opere restano in capo agli autori che concedono a “IL CAVEDIO Cult aps” a titolo gratuito e permanente, l’autorizzazione a disporne per pubblicazioni extra concorso, dopo avviso agli Autori stessi.

Gli organizzatori e/o la Giuria hanno la facoltà di attribuire altri Premi Speciali.

Il trattamento, in forma cartacea e/o elettronica, dei dati personali dei partecipanti è finalizzato unicamente alla gestione della manifestazione (d.leg. n.196 del 30 giugno 2003 Tutela delle persone rispetto al trattamento dei dati personali").

L’organizzazione si riserva di fornire successive informazioni qualora se ne verificasse la necessità. Tutte le comunicazioni saranno fornite sul sito www.ilcavedio.org, oppure e/o per posta elettronica.

Per INFO: concorso@ilcavedio.org :

La partecipazione al Concorso comporta la piena accettazione del presente regolamento.

LA GIURIA è composta da: Laura De Filippo (presidente IL CAVEDIO Cult aps), Michele Mancino (vicedirettore di VareseNews), Alessandra Stifani (editor delle Edizioni IL CAVEDIO), Giancarlo Restelli (storico di Anmig), Cecilia Zanzi (Fito-Consult srl), Stefano Frigo (giornalista di VareseCorsi), Paolo Franchini (autore e paroliere).

I NOMI DEI VINCITORI SARANNO RESI NOTI IL GIORNO DELLA PREMIAZIONE

La premiazione si terrà a febbraio Data, luogo e programma sul sito www.ilcavedio.org entro metà gennaio.