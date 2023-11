Un convegno medico e un concerto a Palazzo Estense: a Varese si celebra la giornata nazionale Parkinson

Sabato 25 novembre 2023 si celebra in tutt’Italia la Giornata Nazionale Parkinson. Anche quest’anno è fissata l’ultimo sabato di novembre e costituisce un momento prezioso per i malati e le famiglie per incontrare medici, ricercatori, fisioterapisti, dietisti e fare il punto sulla malattia neurodegenerativa che oggi in Italia colpisce 300.000 persone malate, 5000 delle quali abitano nel Varesotto. E i dati di diffusione della malattia sono in aumento.

A Varese l’Ospedale di Varese, l’ASST Sette Laghi e l’Associazione Parkinson Insubria di Varese – che opera da trent’anni e che ha visto nascere sedi a Cassano Magnago, Legnano, Garbagnate Milanese e Novara – ha organizzato due eventi: al mattino, dalle ore 9.30, un convegno medico aperto a tutti nella sede di Via Maspero 20 a Varese e diffuso online.

ORE 9.30: A VARESE CONVEGNO CON MEDICI E RICERCATORI SUL PARKINSON.

Malati e le loro famiglie sono invitati a partecipare al convegno medico che avrà inizio alle 9.30 presso la Sala riunioni di Via Maspero a Varese. Relatori saranno Simone Vidale, primario di Neurologia dell’Ospedale di Varese e specialisti quali parkinsonologi, gastroenterologi e dietisti che illustreranno le terapie della fase avanzata della malattia, in atto presso l’Asst Sette Laghi. Si potrà essere aggiornati sulle prospettive future di cura della malattia dal Direttore del Centro di Ricerche in farmacologia medica dell’Università dell’Insubria di Varese. Per chi non riuscisse ad intervenire l’As.P.I. ha predisposto un collegamento online (Info: tel. 327 2937380):

https://us02web.zoom.us/j/83503879738

ORE 18: AL SALONE ESTENSE CONCERTO DI VIOLINI CON RIMONDA E CAMERATA DUCALE

Da oltre dieci anni il concerto al Salone Estense di via Sacco 2 a Varese conclude la giornata varesina di sensibilizzazione verso la malattia di Parkinson: attesissimo il concerto musicale al Salone Estense di Varese (inizio ore 18, entrata libera). Sul palco il celebre violinista Guido Rimonda che con i solisti della Camerata Ducale di Vercelli eseguirà celebri musiche da film in un pomeriggio di musica ed immagini decisamente spettacolare. Anche quest’anno il concerto è dedicato a due neurologi parkinsonologi, scomparsi prematuramente e molto amati in provincia: la prof. Emilia Martignoni di Varese e il dott. Giulio Riboldazzi di Busto Arsizio, per anni entrambi riferimento costante dell’Associazione Parkinson Insubria e migliaia di malati e delle loro famiglie.

PARKINSON, ANCHE A VARESE E PROVINCIA E’ IN PROGRESSIONE COSTANTE

«La malattia di Parkinson è una patologia cronico-degenerativa del sistema nervoso centrale – precisa Margherita Uslenghi, presidente dell’Associazione Parkinson Insubria di Varese – Viene considerata la malattia degli anziani ma negli ultimi anni abbiamo dovuto ricrederci. Si abbassa sempre di più l’età di esordio della malattia che viene diagnostica anche nelle persone in età lavorativa: non pochi i casi di esordio della malattia a 40/50 anni. Sono aumentati i malati ma tante sono le terapie per contrastare i sintomi della malattia, trattamenti non solo farmacologici e/o riabilitativi ma molto di più. Se ne parlerà ampiamente sabato, grazie al convegno organizzato dall’Ospedale di circolo di Varese, dall’ASST Sette Laghi e dalla nostra associazione».

L’Associazione Parkinson Insubria, in un’ottica di collaborazione e supporto dei servizi, ha avviato iniziative in campo formativo per facilitare l’acquisizione di conoscenze sulla malattia di Parkinson e sul malato da parte dei medici di medicina generale. Inoltre AsPI auspica un coinvolgimento operativo presso le Case di Comunità di recente istituzione. L’Associazione, da oltre trent’anni, si è posta l’obiettivo di migliorare la qualità di vita del malato e dei familiari proponendo varie attività quali convegni, sostegno psicologico “gruppi parola e di mutuo aiuto”, attività motoria e camminata nordica, Tai-Chi, attività di logopedia e disegno creativo e attività ludiche.

PROGRAMMA DEL CONVEGNO MEDICO SABATO ore 9.30 IN PRESENZA E ONLINE.

– Saluti a cura dott. Simone Vidale, direttore Neurologia e Stroke Unit, ASST dei Sette Laghi Varese.

-“Progressione della Malattia di Parkinson” – Dott. Davide Uccellini, resp Neurologia Ospedale di Tradate.

-“Biomarkers nella diagnosi della MdP, lo stato dell’arte e le prospettive future della ricerca” – prof. Marco Cosentino, docente e direttore del Centro di Ricerca in Farmacologia Medica Università Insubria.

-“Infusione intradigiunale di levodopa/carbidopa gel, il punto di vista del Neurologo” – dott. Marco Gallazzi, dirigente Medico UC Neurologia e Stroke Unit, ASST dei Sette Laghi.

-“Infusione intradigiunale di levodopa/carbidopa gel, il punto di vista del Gastroenterologo” – dott. Claudio Camillo Cortelezzi, dirigente Medico UC Gastroenterologia, ASST dei Sette Laghi.

-“Nutrizione e Infusione intradigiunale di levodopa/carbidopa gel”dott. Nicholas Chiari dietista Asst 7Laghi.

DOMANDE&RISPOSTE

PROGRAMMA CONCERTO MUSICALE: SABATO ORE 18, SALONE ESTENSE (ingresso libero)

Cinema e musica formano da sempre un binomio inscindibile. Già all’epoca del Cinema muto la proiezione veniva accompagnata con musica dal vivo. Ancora oggi, i grandi successi cinematografici ci “parlano” anche e soprattutto attraverso i temi musicali che li identificano. Nel programma proposto si ripercorrono le affascinanti atmosfere che sono impresse nella memoria di milioni di spettatori anche grazie al potere evocativo di splendide colonne sonore dei film kolossal.

Il Maestro Guido Rimonda, con i Solisti della Camerata Ducale di Vercelli, dando voce alle incredibili potenzialità sonore del suo violino Stradivari Le Noir, aggiungerà ulteriore fascino a temi già suggestivi ed emozionanti, trasportandoci in una nuova, magica dimensione. Osserveremo, proiettati sullo schermo, immagini riconducibili alle musiche da film riprodotte dai violinisti. Temi celeberrimi di grandi autori quali Ennio Morricone, Luis Bacalov, Charles Aznavour, Astor Piazzolla, aprendo lo show con Smile dal film kolossal ‘Tempi Moderni’ di Charlie Chaplin.

L’ingresso al concerto al Salone Estense (ore 18) è libero, con il patrocinio del Comune di Varese.