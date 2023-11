Un convegno online sulla strage di Vergarolla, che diede il via all’esodo degli italiani dall’Istria e dalla Dalmazia

Venerdì 1 dicembre 2023 dalle 16.30 alle 19 è in programma il seminario online “Le vicende del confine e il mondo della scuola – La strage di Vergarolla: il mare si tinse di rosso”.

COS’È LA STRAGE DI VERGAROLLA

La Strage di Vergarolla è la tragica data dell’attentato di Pola, oggi città croata, avvenuta il 18 agosto 1946 durante un evento di gare di nuoto valide per la Coppa Scarioni, organizzata dalla Società Nautica italiana Pietas Julia, che era anche il nome della città ai tempi dei romani che l’avevano fondata.

Pola era allora appartenente allo Stato Italiano nella regione Venezia Giulia con la maggior parte della popolazione di origine italiana speranzosa che la loro terra rimanesse annessa allo Stato Italiano, dato che gli Alleati volevano cedere quel territorio alla Jugoslavia dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale.

Alle 14.15 ci fu una serie di esplosioni a catena di ordigni bellici originariamente disinnescati per poi essere prima riattivati e poi innescati per far sì che esplodessero, provocando la morte di 100 persone che si trovavano nella spiaggia per assistere alle gare, cogliendo anche l’opportunità di manifestare la loro italianità.

La maggior parte delle vittime furono bambini, un terzo. Fu possibile dare un’identità solamente a 64 vittime, per i restanti toccò ai medici fare un bilancio raccogliendo i resti rimanenti dei corpi senza nome.

L’attentato arrivò in un periodo di tensione successivo all’invasione delle truppe Jugoslave che sottrassero la maggior parte dei territori alla Repubblica di Salò, con i cittadini slavi che videro questa vittoria come segno di liberazione. Questo portò alla suddivisione in due zone A e B, con la prima che comprendeva i territori filo italiani, prolungando, fino al trattato di

Parigi del 1947, il dominio italiano su quei territori, compresa la città di Pola. La Zona B era quella che comprendeva i territori a maggioranza slava ceduti alla Jugoslavia.

La maggior parte delle ipotesi che sono state fatte per risalire alla verità di quanto accaduto vanno nella direzione di affermare che si trattasse di attentato terroristico delle forze titine per indurre gli abitanti italiani a scappare e entrare in controllo delle restanti zone.

Infatti il piano funzionò tanto che ne seguì l’esodo con la nave Toscana che portò via gli italiani da Pola, svuotando la città, poi ripopolata successivamente da abitanti dell’entroterra istriano.

Recentemente un ricercatore italiano ha pubblicato il documento “Sabotage in Pola” risalente al 19 dicembre 1946 tratto dal Public Record Office di Londra, che attribuisce la responsabilità dell’attentato al servizio segreto di Tito, OZNA. Questa scoperta dà conferma a tutte le perplessità e le ipotesi emerse negli anni.

Il 18 agosto del 2023 a Pola c’è stata la prima storica commemorazione congiunta tra l’amministrazione croata della città e le comunità di italiani.