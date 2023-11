Un convegno per celebrare i 30 anni del parco della Val Grande

Il Parco Nazionale della Val Grande, l’ultima grande area selvaggia dell’intero arco alpino europeo, ha raggiunto il traguardo dei trent’anni dalla sua istituzione. Per celebrare questo importante traguardo, l’Ente Parco sta organizzando una serie di eventi gratuiti che si terranno dal 18 novembre al 26 novembre 2023.

In particolare, sabato 18 novembre 2023 dalle 9 alle 18.30, l’Ente Parco in collaborazione con l’Hotel Il Chiostro organizzerà un convegno per celebrare i trent’anni dalla sua istituzione. Il programma del convegno prevede una serie di incontri a tema, videoproiezioni, conferenze e convegni, tra cui:

La Legge 394/91 e il futuro dei parchi

I boschi della Val Grande: dall’albero per l’uomo, all’uomo per l’albero

Wilderness e pensiero ecologico

Il Parco Nazionale della Val Grande nella Rete Unesco

La Val Grande come destinazione turistica nel mondo contemporaneo. Quale richiamo?

Ecosistemi, guerre e conseguenze

Durante il convegno, verranno consegnate inoltre le targhe di benemerenza a persone che hanno contribuito con passione e impegno alla conoscenza della Val Grande e alla nascita del Parco.