Un convegno per i 25 anni della Fondazione Fondirigenti Giuseppe Taliercio

La Fondazione Fondirigenti Giuseppe Taliercio compie 25 anni e il consiglio di amministrazione del Fondo, d’intesa con i soci Confindustria e Federmanager, ha deciso di celebrare questa ricorrenza con un evento dedicato: il convegno “Radici di futuro: Competenza, conoscenza e competitività per la crescita della cultura manageriale”, si terrà il prossimo 4 dicembre 2023, a partire dalle ore 11.00, all’Auditorium della Tecnica, in viale Umberto Tupini 65, a Roma.

L’evento, che fa parte nell’ambito dell’Anno europeo delle competenze, affronterà temi di grande attualità per il mondo dell’impresa e del management: dagli effetti degli investimenti in formazione, agli scenari futuri generati dalla rivoluzione digitale, fino alle nuove competenze necessarie per competere in un contesto in rapida evoluzione.

Il dibattito sarà animato dalla presenza di relatori espressione di istituzioni nazionali e comunitarie, dei vertici dei soci, di manager e imprenditori e di addetti ai lavori, che, commentando i risultati degli originali prodotti di ricerca che saranno presentati in occasione dell’evento, condivideranno visioni, esperienze e buone pratiche. Il convegno, che si terrà “in presenza”, è rivolto a imprese e manager aderenti, associazioni, enti di formazione, Amministrazioni pubbliche e Istituzioni scientifiche, addetti ai lavori.

La partecipazione è libera, previa registrazione. Per motivi organizzativi inerenti la disponibilità degli spazi disponibili in sala, invitiamo gli interessati a confermare per tempo la partecipazione, utilizzando questo link.