Un corso Acof per diventare Ausiliario Socio Assistenziale A.S.A.

Un corso per diventare Ausiliario Socio Assistenziale A.S.A.. Lo organizza Acof a Lonate Pozzolo, in via Camillo Bosisio 3.

I requisiti d’ingresso sono i seguenti: 18 anni compiuti e licenza media e superamento della selezione fino ad un massimo di 20 posti disponibili.

Al termine del percorso di formazione verrà rilasciato un attestato di competenze regionale di qualifica professionale, valido sul territorio Regione Lombardia.

Il corso dura 800 ore, 450 in aula e 350 di tirocinio ed è gratuito grazie ad finanziamento FormaTemp. Per informazioni e modalità di iscrizione: tel. 0331.624318 int.2 – segreteria@acof.it