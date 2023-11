Un corso gratuito di difesa femminile a Oggiona con Santo Stefano

In occasione della Giornata Internazionale per l’Eliminazione della Violenza contro le Donne il comune di Oggiona con Santo Stefano organizza un corso di difesa personale femminile, in collaborazione con l’associazione CKOSS Polihandy ASD

La violenza sulle donne è un fenomeno che purtroppo non accenna a diminuire, anzi, secondo i dati dell’Istat, nel 2023 sono state 1.500.000 le donne che hanno subito violenza fisica o sessuale in Italia.

Per questo motivo, è importante che le donne imparino a difendersi e a prevenire le situazioni di pericolo, acquisendo maggiore consapevolezza e sicurezza di sé.

Il corso, che inizierà lunedì 20 novembre alle ore 20:30 presso la palestra comunale ad Oggiona (via Campiglio), sarà tenuto dal Maestro Rolando Gaido , che insegnerà alle partecipanti come reagire in modo efficace e proporzionato agli attacchi, usando il proprio corpo come arma e sfruttando i punti deboli dell’avversario. Il corso prevede 4 lezioni gratuite.

Per informazioni e iscrizioni si può contattare la Biblioteca Comunale 0331214946.