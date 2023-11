Un corso per diventare addetto al trasporto sanitario, la presentazione ad Azzate

Il servizio di trasporto non urgente per visite mediche, medicazioni, terapie, ricoveri, dimissioni e trasferimenti è fondamentale per garantire un accesso agevole alle cure mediche per tutti i cittadini. In tale contesto, Anpas (Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze) e Sos Valbossa si uniscono per offrire un corso di formazione mirato a preparare addetti al trasporto sanitario, contribuendo così a migliorare la qualità dei servizi sanitari locali.

Un Corso per Donare il Tuo Tempo

La formazione di addetti al trasporto sanitario rappresenta un modo tangibile per donare il proprio tempo e le proprie energie al servizio della comunità. Questi volontari svolgono un ruolo cruciale nell’assistenza a coloro che necessitano di trasporto non urgente per accedere alle cure mediche. Grazie al loro impegno, molte persone anziane, malate o con disabilità possono accedere alle terapie e ai trattamenti di cui hanno bisogno.

Presentazione del Nuovo Corso – Un Invito a Partecipare

La presentazione del nuovo corso di formazione per addetto al trasporto sanitario avrà luogo il 13 novembre alle ore 21 ad Azzate, nella sede dell’Sos Valbossa, via 8 Giugno

Durante la serata, verrà fornita una panoramica dettagliata sul corso, i requisiti per partecipare, le competenze acquisite e le modalità di volontariato. Sarà un’ottima occasione per fare domande e conoscere meglio il ruolo degli addetti al trasporto sanitario e il loro impatto sulla comunità.

Per ulteriori Informazioni

Per ulteriori informazioni sul corso di formazione e sulla serata di presentazione, potete contattare il numero 0332.890244.