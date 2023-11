Un faro sulla crisi in Medio Oriente. Incontro a Busto Arsizio con il giornalista Andrea Avveduto

Una serata per capire meglio cosa sta succedendo in Palestina, terra sacra per le tre religioni monoteiste e da decenni al centro di una sanguinosa e strisciante guerra che in queste ultime settimane è tornata ad infiammare tutto il Medio Oriente.

Per questo il consiglio di amministrazione della cooperativa Nicolò Rezzara e i coordinatori didattici delle scuole

“Chicca Gallazzi”, “Don Carlo Costamagna” e liceo “Blaise Pascal”, invitano chiunque voglia sapere qualcosa di più all’incontro “Incontriamo il presente. La crisi in Medio Oriente”

Sarà presente il giornalista Andrea Avveduto, giornalista e responsabile comunicazione dell’Associazione “Pro Terra Sancta”. L’incontro, che ha ricevuto il patrocinio dell’Amministrazione Comunale, si terrà in Sala Tramogge a Busto Arsizio, mercoledi 29 novembre 2023 alle ore 21.00.