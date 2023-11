“Un figlio perfetto”: al teatro di Varese il musical dedicato a Pinocchio per sostenere la terapia intensiva neonatale

Giovedì 16 novembre, al Teatro Apollonio di Varese sarà in scena il musical dedicato alla storia di Pinocchio, un lavoro portato in giro per l’Italia dalla Compagnia della Rancia con i brani dei Pooh. Sul palcoscenico ci sarà la compagnia amatoriale dell’Oratorio di Sacconago, una lunga esperienza teatrale alle spalle con base al teatro Lux.

Lo spettacolo, con inizio alle ore 21.00, si intitola “Un figlio Perfetto”: « La storia di Pinocchio ha diversi piani narrativi – spiega Giulia D’Errico che, insieme a Carlotta Frigo ha curato lo spettacolo – c’è quello più divertente, adatto ai bambini, e poi c’è quello più complesso del rapporto tra padre e figlio, con Geppetto alla ricerca del legame con un figlio diverso da quello che si aspettava».

La complessità del registro narrativo sposa perfettamente il fine benefico della compagnia: il ricavato della serata andrà all’associazione Tincontro che sostiene la terapia intensiva neonatale dell’ospedale Del Ponte di Varese: « Anche i genitori dei bimbi accolti in TIN fanno i conti con aspetti inediti del rapporto genitoriale – spiega ancora Giulia che è anche infermiera della TIN – Sono chiamati a rielaborare un legame che avevano idealizzato in modo differente. E qui l’associazione Tincontro fornisce supporto, strumenti, progetti che contribuiscono ad alleggerire i momenti più critici. Sono al fianco della TIN con iniziative diverse dalle donazioni di apparecchiature a progetti innovativi come la musicoterapia o l’osteopatia».

La TIN del Del Ponte, diretta dal professor Massimo Agosti, è nel Padiglione Michelangelo e offre 10 box per la terapia intensiva, in cui può rimanere anche il genitore consentendo un’esperienza meno stressante, e altre 20 cullette di terapia subintensiva.

La sfida per la Compagnia dell’Oratorio di Sacconago è importante: riempire il teatro di Varese per aiutare i piccoli bimbi ricoverati e i loro genitori. « Abbiamo fatto tutto da soli – spiega la coreografa – ci autofinanziamo sia per le scenografie sia per i costumi. È un’attività che portiamo avanti con impegno da diversi anni con soddisfazione».

I biglietti per partecipare costante 11,50 euro per la galleria e 16,50 per la platea.

È possibile acquistarli su ticketone e on line fino alle ore 21.00. Non sarà possibile comprarli direttamente in teatro.

I biglietti: https://www.ticketone.it/event/un-figlio-perfetto-teatro-di-varese-17831119/