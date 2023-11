Un Ginkgo Biloba nel giardino della Scuola Europea per la Festa dell’albero 2023

Quest’anno scolastico è cominciato per la Scuola Europea all’insegna dell’impegno ambientale, per una scuola che responsabilizzi ed inspiri alla sostenibilità. Una scuola che metta i propri alunni, e l’intera comunità scolastica, in condizione di realizzare il proprio pieno potenziale per guidare il cambiamento che desiderano vedere nel mondo.

In questa linea di intenti si inseriscono alcune attività legate al verde che circonda la nostra scuola.

Giornata Nazionale degli alberi

Anche quest’anno, come due anni fa, il 21 novembre in occasione della Festa degli alberi, l’agronomo Daniele Zanzi, assieme a tre classi della primaria, ha messo a dimora un un Ginkgo Biloba donato a Fitoconsult da un privato affinché potesse essere piantato in un contesto frequentato da bambini.

“La pianta più antica presente sulla terra – racconta Daniele Zanzi – sopravvissuta alla distruzione della bomba nucleare di Hiroshima e per questo diventata simbolo della resilienza a ogni barbarie”.

Zanzi ha tenuto una lezione sull’importanza degli alberi che sono una ricchezza per tutti ed ha esortato i bambini a esserne i custodi.

Le iniziative green della Scuola Europea

L’orto scolastico, avviato tre anni fa e costantemente curato da studenti, insegnanti e personale della primaria, da quest’anno verrà irrigato con l’acqua proveniente da un contenitore per la raccolta delle acque piovane.

I “Daffodil planting party”: durante tre pomeriggi gli alunni, assieme ad insegnanti e genitori, hanno piantato circa 2000 bulbi di narciso in tutto il parco della Scuola, in modo da incoraggiare in primavera l’arrivo degli insetti e favorire la biodiversità.

Seguiranno altre iniziative Green, rese possibili dal sostegno e dal coinvolgimento diretto dei genitori e della comunità scolastica.